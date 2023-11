“Hice del humor mi refugio ante todos los problemas”: Compa'e Lencho

Este padre de ocho hijos, que en 2018 estuvo nominado a un premio India Catalina, como Mejor Actor de Telenovela o Serie, cuenta que en su mundo no todo ha sido risas, también ha experimentado serios problemas como la depresión.

“Me empezó a dar ansiedad, sentía que me iba a morir, luego me deprimí, refería cinco chistes en tarima y me iba detrás a llorar sin poderlo contener. Eso no se cura, aprende uno a vivir con eso, pero con mis chistes hago más llevadera la situación. Uno quiere reír a toda hora, pero llega el recibo de la luz en $600 mil y se le salen son las lágrimas a uno apenas lo ve”.

Su actual esposa Lorena Molina con quien tuvo a Valentina y Lorenzo Andrés, ha sido su soporte emocional, algo que le agradece públicamente. “Uno debe tener una persona que sepa qué le está pasando a uno, porque si no te dicen, tú eres pendejo, deja esa lloradera y arranca pa’ la calle, pero eso no es así de fácil”.

Aconseja a todo el que pueda reír a diario, porque cuando la persona lo hace, se está olvidando de sus problemas, esa es la mejor medicina que existe, “te ayuda a estar joven, yo no me tiño las canas, a mucho honor tengo 68 años, pero me veo como de 30 años, a pesar de todas las dificultades sonrío a diario”.

