Preocupación por salud de Egidio Cuadrado, Rey Vallenato y compañero de Vives

En diálogo con esta casa editorial en marzo del año pasado con motivos de sus 70 años, Cuadrado contó que: “Cuando tenía seis años me llamó la atención la música vallenata porque en casa mi hermano Hugues tocaba el acordeón. En vista de esas ganas de aprender a tocar, mi mamá Cristina Hinojosa me compró un acordeón y esa fue mi más grande felicidad. El acordeón nunca lo he soltado”.

La primera canción que Egidio aprendió a tocar fue ‘Así soy yo’, de Aniceto Molina.