“No le hemos agregado una palabra a la novela de mi padre”: hijos de Gabo

En ese sentido el cineasta Rodrigo García Barcha, el hijo mayor del matrimonio entre Gabo y Mercedes Barcha, dijo que fueron lo más fiel posible al legado de su papá. “No le hemos agregado una palabra a la novela de mi padre, en eso hemos sido muy conscientes, nosotros tuvimos la oportunidad de leer la novela y nos pareció que estaba completa, y que solo la enfermedad del olvido que tenía mi padre le había impedido valorarla bien. De hecho él nos pidió que la botaramos, pero también cierta vez nos dijo que cuando él muriera podíamos hacer lo que quisiéramos, así que eso nos permite dormir hoy un poco tranquilos”.

EL HERALDO tuvo la oportunidad de preguntarles a los hijos del pilar del Realismo Mágico, cuáles eran esas enseñanzas que Gabo les había dejado en cuánto al trato a la mujer, teniendo en cuenta que la protagonista de la novela es una mujer, y que estamos en el Mes de la Mujer.

Gonzalo García Barcha levantó su voz para expresar que no recuerda algún pensamiento filosófico en este sentido, pero que su padre “se consideraba un feminista y esto lo reflejaba en su modo de vivir. Gabo siempre trabajó en casa mientras nosotros crecíamos, fue un padre muy presente, pero también le dio todo el protagonismo a mi madre en sus decisiones, en nuestra crianza. Recordemos que es por mi madre Mercedes Barcha que su obra cumbre ‘Cien años de soledad’ logra ser publicada, así que desde esa óptica hay que decir que él era muy respetuoso de los pensamientos y distintos roles que asumían las mujeres en nuestra sociedad”.

Además comentó que esta novel a no se parece a ninguna otra porque por primera vez en todas las páginas esta la voz de un personaje femenino como hilo conductor. “Me parece una obra rodeada de su Caribe que tanto amó, es contemporánea porque hablan de tarjetas digitales y mucha modernidad en los hoteles donde se hospeda la protagonista Ana Magdalena Bach y también tiene mucho de cultura popular por las canciones que se citan para desarrollar ciertas escenas”.