“Las series ahora tienen una calidad equiparable al cine”: Javier Quintas

Otro de los puntos que tocó el director fue el uso de la Inteligencia Artificial en el mundo audiovisual. Al respecto comentó que, teniendo en cuenta sus estudios en Antropología, la IA no tiene las mismas emociones que una persona.

“Yo creo que sí, que se está utilizando mucho. Posiblemente más de lo que pensamos. A ver, el peligro es que, evidentemente, sustituyan a personas. O sea, que los guiones, con todos esos elementos, la intensidad que han aprendido de los grandes guionistas, pues escriban guiones. Ese es el gran peligro. Yo creo que ahí no estamos. Pero sí, claro que se está utilizando para saber exactamente dónde nos dirigimos. Yo todavía no la utilizo mucho. Yo prefiero fiarme más de mí que de la inteligencia artificial de momento. Creo que es lo que decíamos. Las emociones las tengo yo. No sé si la inteligencia artificial tiene esas mismas emociones”.