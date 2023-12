La literatura latinoamericana se apodera de la televisión en 2024

Por su parte, el cineasta mexicano Rodrigo Prieto dijo sentir “una gran responsabilidad” como director de Pedro Páramo, “no solo por la admiración” que le tiene al “maestro Rulfo, sino además porque es una novela que a tantos nos ha afectado en Latinoamérica, y a mí muy particularmente”.

“Desde chico le he tenido miedo a la oscuridad, a los fantasmas, pero al mismo tiempo una fascinación, y Pedro Páramo va mucho por ahí. En México hay un sabor muy especial con eso del miedo. Por eso a mí siempre me fascinó la novela y por eso me lancé a dirigirla”, dijo el cinematógrafo de películas como Barbie y Killers of the Flower Moon.

“Con el tiempo vamos evolucionando y veo otra perspectiva, veo a los personajes. Tuve un elenco extraordinario para darles vida a todos estos personajes”, señaló. Entre los actores que mencionó están Tenoch Huerta como Juan Preciado y Manuel García-Rulfo como Pedro Páramo.

