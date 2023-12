Planes para hacer en Cartagena este fin de año

Gracias a su diversidad cultural y su oferta de experiencias, 'La Heroica' se ha convertido en uno de los destinos lideres en Suramérica y de los más deseables del mundo, razones para que la escena dinámica y en constante evolución de la música electrónica con sus festivales ponga sus ojos con un calendario de eventos monumentales desde el próximo 28 de diciembre y hasta el 5 de enero.

'We are us', será la primera parada. Con una comunidad con sede en Los Ángeles que comparte los mejores momentos de la escena house y techno, con más de un millón de fanáticos en todo el mundo, colaborando en más de 500 eventos y con más de 700 artistas, trae del 28 de diciembre y hasta el 2 de enero artistas como Buxxta, Ruanda, Sergio Uruena, Venthura, 2 Nomads, entre otros, en diferentes locaciones de Cartagena e islas cercanas.

La segunda parada es un plan perfecto para pasar año nuevo en 2 sitios reconocidos de la ciudad como La Movida y Lobo del Mar, ambientes distintos para disfrutar experiencias gastronómicas y de coctelería únicas y armar momentos memorables cargados de buena música junto con rooftops que expresan lo mejor de una buena fiesta con detalles de lujo como Don Julio.

Por otro lado, la tercera edición de Nativo el próximo 4 de enero desde la Isla Tierra Bomba, promete ser una experiencia inolvidable para sus asistentes con música en vivo de Damian Lazarus, DJ Tennis, Stephan Jolk y Jan Blomqvist, entre otros.

Para Johanna Posada, PR & Cultural Manager de Diageo lo que distinguen estas fiestas es su exclusividad. “Estos escenarios serán viajes de inmersión reservados para los que saben deleitarse con el sabor de los licores, que se combina perfecto para acompañar estas celebraciones que posicionan a Cartagena como un destino monumental con experiencias únicas”, señaló.

Entre tanto el viernes 5 de enero el reconocido trio alemán Keinemusik con presencia en festivales de más de 60 países como Boiler Room Berlin, Fusion Festival, Tomorrowland y Coachella y destacados por su mezcla única de techno y deep house, influenciados por diferentes géneros como el hip-hop, la electrónica y el afrobeat, harán su debut en nuestro país desde el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

Para finalizar, del 5 al 7 de enero se dará una nueva versión del Buena Vida Beach una explosión de colores, bailes y diversión a la orilla del mar con djs como: Anotr, Kidoo, Malone, Andrea Oliva, Joris Voorn, Amemé, Seth Troxler, entre otros.

Una temporada de vacaciones que será abrazada por la magia de Cartagena con diversos espacios cargados de aventuras isleñas y experiencias inolvidables, perfectas para disfrutar el año nuevo celebrando el espíritu del caribe y creando recuerdos que perdurarán para el resto de las vidas de cada una de las personas que hagan parte de estas fiestas monumentales.