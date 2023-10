“Fue una de mis personas favoritas en todo el mundo”: Shakira sobre Gabo

“Gabriel García Márquez fue un querido amigo. Se convirtió en una de mis personas favoritas en todo el mundo. Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, dijo la cantante.

La barranquillera recordó aquellas conversaciones que compartieron cuando se estaban conociendo, lo que la llevó a concluir que estaba al frente de una mente brillante.

“A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , '¿Pero, sobre qué?'. A lo que respondió: dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento”