Las manos que tejen paz en Las Gardenias

“Nunca es tarde para aprender”. Con esa frase tajante y una sonrisa que delata la alegría de este club, Minerva Rodríguez de Palacio, a sus 73 años, cuenta que lleva 12 meses aprendiendo el arte de tejer.

Allí, sentada en el salón comunal del conjunto 7, con un vestido rojo y unas trenzas que se hizo –“porque me dijeron que me pusiera bonita”–, va contando su historia de superación, cómo a los 68 años decidió terminar su bachillerato y cómo ha sacado adelante a sus hijos, todo eso sin dejar de tejer.

Además: Karol G conquistó Bogotá en su primera fecha en El Campín

“A mí no me buscan para trabajar en ninguna parte. Yo he hecho bolsitos, he hecho mochilas, aretes, y muchas cositas que me han encargado y los voy vendiendo para comprar otra vez el hilo. Por eso yo les digo a las niñas que nunca es tarde para aprender, yo hace 5 años terminé el bachillerato, me lo propuse y aquí estoy, me siento orgullosa”, dice siempre con una sonrisa.

Oriunda de Ciénaga, Magdalena, tuvo que salir de ese lugar a causa de la violencia y llegó a Barranquilla en el año 1997. En esta ciudad, haciendo alarde de la fortaleza que la caracteriza, trabajó en todo lo que podía para sacar adelante a sus hijos.

Lea también: ‘Beber’, tema que refresca la carrera de Karen Lizarazo

“Somos personas buenas, personas honorables, que no tenemos nada que temer, a pesar de que cuando nosotros salimos de allá sí temíamos porque no sabíamos qué estaba pasando. Yo dejé todo tirado, lo perdí todo, yo no pude traer nada, unos trapitos, una nevera y ya”.

Por eso hoy, cuando la vida le sonríe nuevamente, justo como ella lo hace, se siente orgullosa y contenta con todas sus compañeras. “Somos un grupo bien especial, nos unimos todas y todas nos ayudamos”.