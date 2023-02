‘La historia’ de Rafael Escalona en la voz de Carlos Vives

Una historia sacada del baúl de los recuerdos contó Carlos Vives, al iniciar el proyecto acordándose que en la serie Escalona, su compañero Egidio Cuadrado tenía un cuaderno donde estaban las letras de la mayoría de canciones del maestro Escalona.

Comenzó la odisea de rescatarlo hasta que se supo que desde hace muchos años lo guardaba Dina Luz, hermana de Egidio y quien fuera compañera de Rafael Escalona, a quien conoció en una parranda en Villanueva, La Guajira. A ella le hizo tres canciones.

En el cuaderno estaban los versos adecuados para sacar adelante este compromiso musical que tiene las notas precisas, las historias del ayer llenas de añoranzas y principalmente el alma de ese hombre que intentó construir una casa en el aire, dejar el mejor testamento donde consignó un paseo, quejarse porque una mona se había propuesto acabar con su vida, sentir las nostalgias de Poncho Cotes y hasta llorar al hacerle una canción a su amigo, el pintor Jaime Molina.

Todo es una síntesis que va jalando los recuerdos de aquellos años donde ahora agoniza el encanto y hasta se pierde el amor que se fugó del corazón. Ya lo había indicado el propio Escalona de la mejor manera.

“Yo quiero a la que me quiera y olvido a la que me olvida”. No hay mejoral que valga. “Gracias al maestro Escalona por estas canciones tan lindas”, expresó Carlos Vives.

En ese entorno de la provincia aparece la camioneta llamada ‘María, la bandida’, que era de propiedad del maestro Escalona, la misma que se utilizó para el video de la canción La historia, cuyo nombre se lo puso por la canción mexicana de José Alfredo Jiménez.

Al respecto su hijo Clemente ‘Pachín’ Escalona, quien contribuyó con el préstamo de la vieja camioneta Ford modelo 1967, anotó. “Que inmensa alegría que Carlos Vives regrese a grabar esos memorables cantos. Sobre la canción que está sonando, mi papá contaba hasta donde podía y nunca supe el nombre de la protagonista que le marchitó el corazón. Lo bueno fue que retrató bien su dolor”.

Escalona con su noble corazón conquistó el mundo del amor donde muchas veces no aterrizó como quería, pero dejó constancia en un canto donde un acordeón o una guitarra, le hicieron la segunda.