Rihanna regresó a los escenarios con un show de altura en el Super Bowl

Fueron cerca de seis años los que la artista estadounidense estuvo lejos de los escenarios, pero la espera valió la pena, pues la cantante se lució al salir luciendo un traje de color rojo que iluminaba el escenario junto con sus bailarines vestidos de blanco.

Rihanna salió con la canción ‘B*tch better have my money’ y luego interpretó 'Where have you been’, una colaboración con Calvin Harris que fue estrenada en 2012.

La artista sorprendió cuando voló por el estadio, pues estuvo, junto sus bailarines, suspendida en el aire encima de una inmensa estructura, mientras cantaba ‘Only Girl’.

La gente también aplaudió el espectáculo cuando cantó 'Rude Boy’ y ‘Work’, aunque muchos esperaban que Drake saliera al escenario.