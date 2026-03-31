Dentro del calendario cristiano, la Semana Santa concentra los momentos más significativos de la vida de Jesús antes de su crucifixión.

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Siguiendo la tradición que cada día tiene un simbolismo particular en esta Semana Santa, hoy hablaremos del Martes Santo.

Este día destaca por estar marcado por tensiones, advertencias y confrontaciones que anticipan lo que está por suceder.

X @HProductiva Martes Santo

El Martes Santo es recordado como una jornada en la que Jesús fue puesto a prueba públicamente. Líderes religiosos de la época intentaron cuestionar su autoridad y desacreditar su mensaje, generando debates que quedaron registrados en los Evangelios.

Cuando se le consulta sobre los impuestos al poder romano. Su respuesta logró evitar una confrontación directa y dejó una enseñanza espiritual que sigue siendo citada hasta hoy.

Según la tradición, Jesús anticipó hechos dolorosos que estaban por ocurrir, incluyendo la traición de Judas y la negación de otro.

Estas revelaciones no solo generaron inquietud entre sus cercanos, sino que también marcan el inicio del clima de tensión que dominaría los días posteriores.

Las formas de vivir el Martes Santo varían según el país, pero mantienen un mismo propósito que es la reflexión.

En muchas parroquias se realizan ceremonias solemnes que evocan el sufrimiento y la soledad, acompañadas de lecturas bíblicas relacionadas con los eventos de ese día.

Muy buenos días 🌞 amigos 🌎🇻🇪

Feliz #MartesSanto ✝️🙏🏻🛐

Gracias Dios por todo 🙂‍↕️

Gracias por este primer trimestre 2026 💪🏻🫶🏻#31Marzo pic.twitter.com/5s7UflShoZ — 🏀Trotamundo🇻🇪Isaac🇻🇪Barsa⚽️ (@isaacpantoja6) March 31, 2026

También es habitual ver procesiones en ciudades con fuerte arraigo religioso, donde imágenes alusivas a la Pasión recorren las calles en medio de oraciones, música y silencio respetuoso.

Además, los templos ofrecen espacios para la oración individual, invitando a los fieles a examinar su vida personal a la luz de estos acontecimientos.