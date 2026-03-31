La historia de las 30 monedas de plata que recibió Judas Iscariote por traicionar a Jesús obviamente sigue despertando curiosidad siglos después.

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De acuerdo con especialistas en numismática, el valor actual de estas monedas podría ser mucho más alto de lo que muchos imaginan. Cada pieza, dependiendo de su estado de conservación, podría costar entre 800 y 3.000 dólares en el mercado especializado.

Esto significa que, en conjunto, las 30 monedas alcanzarían un valor estimado entre 24.000 y 90.000 dólares, cifras que reflejan su importancia histórica más que su poder adquisitivo en la antigüedad.

💰 Dicen que traicionó al Hijo de Dios.



Que vendió su alma por 30 monedas.



Que no merecía redención.



Pero…

¿Qué pasaría si te dijera que Judas era el más fiel?

¿Y que su papel en la historia no fue una traición… sino un sacrificio?



Abro 🧵👇 pic.twitter.com/WTVNqMm5jF — El Velo de los Dioses (@VelodeDioses) July 27, 2025

¿Qué pasó con las monedas de Judas tras la traición a Jesús?

Según los relatos bíblicos, recogidos en el Evangelio de Mateo, Judas Iscariote recibió estas monedas a cambio de entregar a Jesús a las autoridades. Sin embargo, tras ver las consecuencias de su acción, sintió remordimiento y decidió devolver el dinero.

Las monedas fueron arrojadas en el templo, pero los sacerdotes optaron por no incorporarlas a las ofrendas al considerarlas “dinero manchado”. En su lugar, se utilizó esa suma para comprar un terreno conocido como el Campo del Alfarero, destinado a la sepultura de extranjeros.

X @ImpactoEterno Judas Iscariote después de vender a Jesús

¿Cómo eran las monedas de Judas?

Los expertos señalan que estas monedas probablemente eran piezas de plata acuñadas en la antigua ciudad de Tiro, con una pureza cercana al 92 %. En una de sus caras solían llevar la imagen de una deidad y en la otra un símbolo representativo de la ciudad.

Estas monedas tuvieron una amplia circulación en el mundo antiguo, lo que explica su relevancia tanto histórica como numismática en la actualidad.

Aviso a Judas



No siempre me tendréis con vosotros.

Habrá días de oscuridad y ausencia.

Etapas en que la fe vacile.

Jornadas en que olvidéis los motivos.

Otras voces sepultarán la mía.

Confundiréis el evangelio

con manuales de rutinas.

Congelaréis mi imagen

en una obsesión.… pic.twitter.com/0oLGidJr1T — jmolaizola sj (@jmolaizola) March 30, 2026