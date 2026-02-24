Casi cuatro años después de su último Luna Park, el famoso cantante Ricardo Montaner volvió a los escenarios con el tour ‘El último regreso’, una gira que llevará al artista por todos los rincones de Iberoamérica, e inició en Argentina.

El cantautor venezolano completó dos horas de hits ante más de 40 mil personas, reafirmando su trono romántico en el Movistar Arena del país suramericano. La cita con el romanticismo se dio durante el fin de semana.

En medio de su majestuosa presentación, la aparición en el escenario de sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, además de su yerno Camilo, interpretando juntos la canción Amén, fue el ‘boom’ para sus seguidores, quienes se mostraron complacidos por el ‘conciertazo’ que dio inicio a su gira mundial.

La presentación de Montaner, que duró dos horas con casi 40 temas, todos hits, fue un espectáculo impecable con una docena de músicos. Algunas fueron interpretadas en secciones de popurrí y otras en balada, su faceta más romántica. “Para que no sobrevenga esa vieja queja del no cantó tal, devuélvanme el dinero”, dijo bromeando antes de cantar sus mejores temas.

En este tour ‘El último regreso’ Montaner rinde homenaje a Venezuela, a través de temas distintivos de ese país. Si ahondar en temas políticos, el artista resaltó la cultura de su país, la música de su tierra y la alegría de los venezolanos.

Después de Será, La cima del cielo, Castillo azul, Volver, Bésame, Me va a extrañar y Déjame llorar, entre otros, Montaner cerró su gran regreso a las tarimas con uno de los temas más pedidos por el público: ‘Tan enamorados’.