La tradición y el patrimonio serán los protagonistas este Domingo en el Carnaval de la 44. A partir de la 1:00 de la tarde, el suroccidente de Barranquilla volverá a convertirse en el gran escenario del folclor con la Gran Parada ‘Carlos Franco’ 2026, el desfile más importante de esta fiesta y una de las manifestaciones más auténticas.

Diseñada como una alternativa popular y gratuita para vivir el Carnaval desde el “bordillo”, esta propuesta mantiene viva la esencia que le dio origen y que hoy la consolida como un evento multitudinario, cercano y patrimonial.

La Gran Parada ‘Carlos Franco’ celebra su edición número 24 este 2026, lo que ubica su nacimiento a inicios de la década de los 2000, cuando el Carnaval de la 44 apostó por descentralizar la fiesta y devolverla a los barrios.

El desfile lleva el nombre de Carlos Franco, maestro, coreógrafo e investigador que dedicó su vida a la preservación de las danzas tradicionales del Caribe colombiano. Su legado vive en cada cumbia, garabato, congo y danza de relación que desfila por la Carrera 21.

El propósito fue claro desde el inicio, permitir que miles de personas pudieran apreciar a los hacedores del Carnaval sin barreras económicas, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el acceso democrático a la cultura, pero también para exaltar el trabajo de aquellas comparsas que durante años han salvaguardado la tradición y los semilleros que de igual manera, le ponen pasión a esta entrega cultural.

El desfile más largo

“Es el desfile más extenso del Carnaval, tiene más de seis kilómetros”, explicó a EL HERALDO Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44.

El recorrido iniciará en el Parque Olaya, tomará la calle 70 a la altura de la iglesia San Felipe, girará por la Carrera 21 y avanzará derecho hasta la avenida La Cordialidad. Un trayecto que, según la organización, puede congregar hasta 400.000 personas a lo largo de su recorrido.

“Es uno de los eventos más hermosos del Carnaval de Barranquilla, multitudinario, donde se ve la pureza de nuestra identidad cultural y de las danzas patrimoniales”, afirmó Blanco.

En esta edición participarán 160 grupos folclóricos, además de miles de disfraces individuales, comparsas tradicionales e invitados especiales. En años recientes, la parada ha contado incluso con delegaciones internacionales de países como México y Chile, reafirmando su proyección cultural.

En la terraza y el bordillo

A diferencia de otros desfiles, la Gran Parada ‘Carlos Franco’ se distingue por su cercanía: el público y los bailarines comparten el mismo nivel, sin grandes barreras.

“Es un evento de terraza, un evento de bordillo, donde se ve el rebusque. Ahí encuentras una silla en 5.000, 7.000, máximo 10.000 pesos; te prestan el baño, te atienden, te venden la fría a precio de tienda. Ese es el verdadero rebusque”, señaló Blanco.

El director reiteró que el espíritu del Carnaval de la 44 es mantener una fiesta incluyente, donde la economía popular también encuentre su espacio y donde el folclor pueda disfrutarse sin exclusiones.

Además, se espera el acompañamiento del alcalde de Barranquilla Álex Char y la primera dama del Distrito, Katia Nule, quienes tradicionalmente asisten a este evento.

La Gran Parada forma parte de los 47 años de historia del Carnaval de la 44, proceso que nació con la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico y que hoy se acerca al medio siglo de trabajo continuo por la salvaguarda del patrimonio.

Este domingo la cita es con la tradición viva. Seis kilómetros de música, tambor, color y memoria colectiva confirmarán que en la 44 el Carnaval se vive a ras de calle, entre vecinos, terrazas y aplausos, donde la identidad cultural desfila sin filtros y sin barreras.