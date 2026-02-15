Ashley irradiaba felicidad. Su vestido rojo intenso, con alas extendidas y destellos plateados, rendía homenaje al pájaro cardenal, una de las aves más emblemáticas de la ciudad. “Me siento muy feliz de poder desfilar nuevamente en la Gran Parada de Tradición, con todos los niños y todos los barranquilleros disfrutando nuestra cultura”, dijo a EL HERALDO.

Apenas comienza el segundo día oficial de fiesta y, aunque el cansancio empieza a asomarse, la pequeña reina aseguró que todo ha marchado “calmado y muy bonito. Sé que la gente nos quiere mucho y nos admira. Vamos a seguir disfrutando”, afirmó.

Su mensaje fue vivir la fiesta en paz. “Es un solo Carnaval, el que nos une a todos. Podemos celebrar sin comparaciones y unidos”.

A pocos metros, Germán Palomino mostraba otra cara de la entrega. Con los ojos hinchados y la voz un poco apagada, reconoció que está enfermo. Sin embargo, no quiso ausentarse. Ya había desfilado en la Batalla de Flores Sonia Osorio y este domingo volvió a caminar con la gente aunque no tuviera la misma fuerza de siempre.

“Me siento alegre, aunque estoy un poco enfermo. Pero eso no cambia que siempre debemos gozar el Carnaval, en cualquier condición. Es también un compromiso con la ciudad y con la Universidad Autónoma del Caribe. No podía defraudarlos”.