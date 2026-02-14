Ya son 25 años de historia los que acumula la Carnavalada, festival de teatro y carnaval al aire libre.

La celebración este año es por lo alto y durante tres días reunirá a 23 agrupaciones de danza, teatro y música en tres franjas programáticas que celebran las tradiciones vivas del Caribe colombiano.

La programación mantiene la estructura que ha caracterizado al festival durante sus 25 años: los Saberes de las Artes (charlas demostrativas sobre cumbia, percusión folclórica y el oficio del payaso), teatro (seis propuestas escénicas de Barranquilla y Bogotá), y danza y música (agrupaciones tradicionales del Caribe colombiano).

La programación de este sábado inicia a las 4:00 p. .m. en la concha acústica del Parque Sagrado Corazón. La franja de los saberes de las artes tendrá una charla demostrativa titulada ‘Un viaje sonoro desde la raíz’ con el acordeonero y cantautor sanjacintero Yeison Landero, heredero musical del juglar Andrés Landero.

Una hora después será el turno para los comediantes de la Asociación Cultural Ay Macondo y el payaso Monedita, quien presenta su show ‘Simplemente monedita’. A las 7:00 p.m. el turno es para la danza de los Coyongos y el Son de Negro de Bahía Honda, Magdalena. La franja musical inicia a las 8:30 p. m. con Palmeras de Urabá de Antioquia, Yeison Landero y el maestro Juan Piña.

“Hace 25 años entendimos la necesidad que tenía el teatro y las artes escénicas de un espacio propicio para disfrutar de la escena en medio de la fiesta, así nació la Carnavalada un proyecto que ha formado público, es por eso que hemos preparado una propuesta imperdible”, dijo Darío Moreu, director de Ay Macondo.