Tatiana Gordillo, la ‘biciperiodista’ de Noticias Caracol anunció su salida del canal, tras 10 años de labores. Entre lágrimas, la comunicadora social se despidió de sus colegas y seguidores, el pasado 23 de enero.

Leer más: Asesinan con arma de fuego a una pareja y a su hijo mientras dormían en su vivienda

Gordillo se convirtió en una de las principales reporteras en Bogotá, y gracias a su papel periodístico en la bicicleta, se ganó el cariño de los televidentes en varias de sus apariciones.

La periodista agradeció a los televidentes y, por supuesto, al canal por el apoyo en cada uno de sus aprendizajes a lo largo de estos años.

Aunque en principio Gordillo no reveló mayores detalles al respecto de su salida, horas más tarde, a través de su cuenta de Instagram, confesó los motivos.

Ver también: Sharon Acosta baila la vida junto a su madre

“Durante 10 años caminé estas calles, escuché cientos de historias (…) Entendí que el periodista no es informar, sino sentir lo que otros sienten (…) Durante estos 10 años hice muchas cosas (…) Allí descubrí que mover es avanzar (...) Hoy tengo que decirles hasta pronto porque a veces los sueños requieren un poquito de valentía, no es para nada fácil de verdad, pero hoy decidí asumir un nuevo reto, voy a asesorar una entidad muy importante para la gente en este país con la misma pasión, el mismo compromiso y sobre todo el mismo corazón por ustedes. Pero no me voy de ustedes, voy a seguir contando historias, enseñando trámites“, dijo en el video.

Le sugerimos: Ataque a tiros en apartamento de Las Moras deja un joven muerto y otros dos heridos

La experiodista de Noticias Caracol también indicó que su salida también tiene que ver con un proyecto personal que tiene relacionado con la bicicleta, pero no dio más detalles al respecto.