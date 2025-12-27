El lamento es enorme en la zona del Urabá antioqueño, donde justo el 24 de diciembre, cuando se le daba rienda a la Navidad, falleció la cantadora Eustiquia Amaranto Santana, quien fue reconocida como la “Voz Insigne del Bullerengue” y maestra de múltiples generaciones de cantadores en Turbo, Antioquia.

Esta mujer nacida el 29 de septiembre de 1928, representó la esencia de la cultura de Urabá, desempeñándose a lo largo de su vida no solo como artista, sino también como partera, rezandera, barequera de oro, pescadora y madre de diez hijos.

Su camino en el bullerengue comenzó a los 45 años y, desde entonces, nunca dejó de cantar, encontrando en la música una forma de “diversión y emoción” que alejaba la tristeza. Su primera composición inédita nació en 1950, inspirada en una historia sobre un supuesto incendio en Turbo, demostrando desde joven su habilidad excepcional para versear de memoria.

Durante tres décadas, formó parte fundamental del grupo Brisas de Urabá, donde se consolidó como la sucesora de Arsenia Asprilla Córdoba y se convirtió en un referente vital para tamboreros y bailadores.

“Del bullerengue usted saca vallenato, saca sexteto, saca lo que usted quiera. Saca una canción que le guste. Es emoción, una diversión. Cuando íbamos a lavar en batea al río, cantaba: “Yo soy la Justa Amaranto, la del corazón de oro. Cada una, cada cual. No hay cosa que se me ponga que yo no salga con na’. Cada una, cada cual. Cada una en su lugar”. Y usted nunca siente tristeza porque está pendiente de lo que está cantando memorialmente. Empecé a los 45 años y más nunca he podido dejar de cantar, nos dijo en la entrevista de mayo pasado”, dijo en una entrevista que le concedió al diario El Colombiano.

Eustiquia fue una matrona hacedora de memoria que logró conectar las vivencias del Caribe y el Pacífico a través de su canto. Su legado trasciende las fronteras de Antioquia, llevando su voz a escenarios en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Montería e incluso Panamá.

Sus exequias se cumplieron este viernes 26 de diciembre en la iglesia Nuestra Señora del Carmen.