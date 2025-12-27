El telón empieza a levantarse y el Carnaval de la 44 ya deja ver, poco a poco, lo que será su gran noche de coronación. La organización comenzó a revelar los primeros nombres de la nómina artística que acompañará a Sharon Hurtado Esquiaqui y a Luis Mauricio Aragón en el acto que marcará oficialmente su reinado.

La cita está programada para el próximo 31 de enero en la explanada de Puerta de Oro, un escenario más amplio y abierto, elegido luego de que la Plaza de la Paz quedara pequeña en ediciones anteriores.

Allí, en un espacio pensado para recibir a más público y a un montaje de gran formato, se dará la coronación de la reina Sharon Hurtado, el Rey Momo Luis Mauricio Aragón y los reyes infantiles Ashley Gómez y Germán Palomino.

El espectáculo promete ser uno de los más ambiciosos del Carnaval de la 44. Según lo anunciado, más de 1.200 artistas estarán en escena, en un show que combinará música, danza y tradición, fiel al espíritu popular que ha caracterizado históricamente a esta celebración.

Lea también: ¿Shakira pasó Navidad en Barranquilla?

Por ahora, los primeros artistas confirmados son Zaider, Juan Piña y La Nómina del Pin. Sin embargo, la nómina aún no está cerrada.

En su momento, el director del Carnaval de la 44, Édgar Blanco, adelantó que todavía faltan sorpresas por anunciar. “Habrá dos artistas internacionales aún por anunciar, acompañados de champeta, salsa, vallenato y folclor tradicional”, señaló.

Más de la agenda del Carnaval del Bordillo

El 7 de febrero, la Plaza de San Nicolás se transformará en escenario ceremonial con la izada de banderas colectivas y la vara santa, una tradición del Caribe en la que una vara engrasada y coronada con un premio desafía a los más osados a trepar mientras una cumbiamba marca el ritmo. “Queremos que la gente viva la tradición, no que se la cuenten”, dijo el director.

En el marco del natalicio de Gabriel García Márquez, la Batalla de Flores de la 44 adoptará un tema mágico: Macondo. Carrozas con mariposas amarillas, personajes de Cien años de soledad y escenas del universo garciamarquiano se tomarán la carrera 44 en un homenaje que mezclará literatura, memoria y fiesta.

Lea también: Esta es la nómina completa de la Coronación de los reyes del Carnaval 2026

El domingo llegarán los 6 kilómetros de tradición de la Gran Parada Carlos Franco, recorriendo el Parque Olaya, la iglesia San Felipe y la calle 21.

Y el martes, la tradicional Conquista del Carnaval, que este año cumplirá 47 años, adoptará un nuevo nombre: Conquista del Carnaval Bernardo Guzmán Medina, en memoria del fundador de la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico y director de la histórica cumbiamba El Gallo Giro. Sus hijas, presentes en el evento, recibieron el homenaje entre aplausos y emoción.