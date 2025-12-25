De norte a sur, de este a oeste, las figuras del canto nacional y también un grupo de influencers mostraron su lado más solidario para llenar de alegría la Navidad de muchos niños y niñas colombianos.

Lea aquí: Shakira recibió la Navidad celebrando la graduación de 415 jóvenes de los colegios Pies Descalzos

Conscientes de que un regalo termina sacándole una sonrisa a un menor, estrellas de la música vallenata se echaron el saco al hombro y llegaron a lugares donde fueron recibidos con los brazos abiertos para hacer que la Nochebuena tuviese un brillo especial. Es así como el cinco veces ganador del Grammy Latino en la categoría Cumbia-Vallenata, Jorge Celedón llegó por sexta ocasión a su natal Villanueva, La Guajira, para protagonizar un emotivo encuentro cargado de solidaridad y gratitud.

Allí volvió a reunirse con sus paisanos, especialmente con los niños de su terruño, para entregar cerca de 2.000 regalos como parte de una iniciativa social que es bien valorada.

El cantautor Jorge Celedón repartió regalos a los niños y niñas de su natal Villanueva.

La actividad, que ya se ha convertido en una tradición decembrina en este municipio guajiro, busca llevar alegría a los niños de los sectores más vulnerables. Para la selección de los beneficiarios, el equipo de trabajo que acompaña al artista recorre veredas, zonas rurales, montes y barrios más necesitados de Villanueva, donde se colocan manillas a los niños, las cuales sirven como identificación para la posterior entrega de los obsequios.

“Es la manera que tengo de darle gracias a Dios por lo bonito que se portan conmigo cada día, por la salud, por el talento que me dio y por permitirme vivir momentos tan importantes como este. Ver la felicidad de los niños no tiene precio”, expresó el intérprete de Esta vida durante la jornada.

Visiblemente emocionado, Jorgito recordó su infancia en Villanueva, evocando los momentos vividos en la casa donde creció y las parrandas con sus amigos de niñez. También destacó que, aunque los regalos que recibía cuando era niño eran sencillos, siempre los valoró porque venían cargados de amor.

El cantautor Jorge Celedón repartió regalos a los niños y niñas de su natal Villanueva.

En cuanto a su balance artístico, el intérprete aseguró que ha sido un año muy positivo, con múltiples giras internacionales, recientes presentaciones en Ecuador y su regreso a escenarios del Caribe colombiano, como Manaure, Cesar.

Le puede interesar: Sean Diddy Combs pide que revoquen su condena por prostitución

“Vengo cargado de buenas energías”, afirmó el cantautor que pasó la noche del 24 de diciembre rodeado de sus seres queridos, antes de continuar su agenda artística en eventos como la Feria de Cali, a partir de este viernes. Finalmente, el artista envió un mensaje de Navidad y Año Nuevo a todos los colombianos, “deseando salud y bienestar”.