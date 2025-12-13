Nadie en el barrio Simón Bolívar imaginó que aquel niño moreno, inquieto y enamorado del ritmo que corría por las calles del sur de Barranquilla terminaría convertido en una de las voces más influyentes de la música urbana en Colombia.

Brandon López, hoy conocido como Beéle, ha sorprendido a todo aquel que en algún momento lo conoció. El barranquillero dejó de ser solo ese ‘pelao’ que en 2019 supo pegar una sola canción (Loco) y pasó a dominar las listas de Spotify en 2025.

Con el tiempo fue mezclando dancehall, afrobeat y sonidos locales hasta crear un estilo propio que llamó la atención en redes y luego en todo el país, llegando a cruzar fronteras.

Cortesía

Lea también: Artesanías del Atlántico viste a la reina del Carnaval de Barranquilla con una obra colectiva hecha a mano

Eso fue el reflejo de Borondo, su primer álbum de estudio lanzado el 15 de mayo de este año con el que entró por primera vez a los listados de álbumes de Billboard. El disco, que reúne 26 canciones, obtuvo 11.000 unidades equivalentes de álbum en Estados Unidos durante su primera semana de seguimiento, cerrada el 22 de mayo. Además, logró ser el segundo artista más escuchado en Spotify Colombia y estuvo en el top 50 a nivel mundial gracias a No tiene sentido.

“Nació para lo grande”

Óscar Arayanes, uno de sus primeros manejadores, le expresó a EL HERALDO que le emociona ver el momento que está atravesando quien alguna vez le compartió estos sueños.“Ha sido un éxito desde todo punto de vista, porque estar durante semanas consecutivas en el top de Billboard no es fácil y él demostró que los sueños sí se cumplen”.

Uno de los momentos más celebrados del año fue el impacto de La plena, que acumuló certificaciones en distintos países.

“Los siete Discos de Platino que ha logrado con la canción La Plena ratifican un éxito totalmente mundial”.

Para él, lo que sucedió en 2025 no tiene comparación: “Creo que ha sido uno de los mejores años de Brandon, sin desmeritar todo lo que se ha hecho en años anteriores, pero el crecimiento en este 2025 ha sido absoluto”.

Cortesía

Además, resalta que parte de ese ascenso fue una estrategia bien plasmada desde su equipo de trabajo. “Sabemos que este crecimiento corresponde al trabajo que él viene realizando con su equipo, de quienes resalto totalmente la labor y cómo se han sabido mover dentro de esta gran industria musical”.

Y es que el artista también estuvo involucrado en una polémica con su expareja Camila Rodríguez, a lo que muchos empezaron a denominar luego como ‘El infiel favorito’. Sin embargo, su música llegó a pesar más.

La primera señal de un ídolo

Ley Martin, fundador de los Premios Luna, ha sido testigo de muchos nacimientos artísticos en la costa Caribe. Pero pocos han dejado una marca tan clara desde el primer encuentro como Beéle.

“Este año se ha convertido en el artista más importante del afrobeat en América Latina y todavía recuerdo con nostalgia que ese día llegó con su papá, inclusive no estaban vestidos acorde a la ceremonia, y se quedaron en el parqueadero del Country Club. Ganó en el 2019 su primer Premio Luna como Artista Revelación”, expresó a este medio el carismático hombre de radio.

Lea también: Shakira sorprendió en Argentina asistiendo a una función de ‘Zootopia 2’ con sus hijos

De ese instante queda una fotografía que hoy atesora.

“Yo lo estimulé y le dije que sería un gran artista, porque era un innovador, estaba haciendo cosas supremamente diferentes a lo que estaban haciendo J Balvin, Maluma y esos grandes artistas de nuestro país”.

Grandes momentos que marcaron un año de ensueño para el artista barranquillero

Hizo parte de una canción legendaria

Uno de los hitos que marcó su 2025 fue participar en la nueva versión del clásico ‘Hips Don’t Lie’, lanzada en octubre como parte del proyecto Spotify Anniversaries. La producción reunió a Shakira y Ed Sheeran en una mezcla de generaciones y culturas que terminó en un homenaje global a este icónico himno.

Cortesía

7 noches históricas en el Movistar Arena

Gracias a su álbum, tuvo siete conciertos memorables en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira ‘Borondo’, en los que invitó a artistas como Nanpa Básico y Ozuna, con quien lanzó recientemente ‘Stendhal’. Todas fueron noches en donde el Caribe se hizo sentir en la capital.

Galardones que consolidaron su año

Uno de sus momentos más fuertes llegó en los Premios Heat, donde se convirtió en el gran triunfador de la noche. Se llevó cuatro galardones, entre ellos Mejor Artista Urbano y Mejor Colaboración por ‘La Plena’, un tema que dio la vuelta al continente y lo consolidó como una de las voces más influyentes del afrobeat.