Se ha dado inicio por Barranquilla al programa nacional de donación de 1.000 sillas de ruedas, una iniciativa orientada a fortalecer la movilidad, la dignidad y la autonomía de personas en condición de discapacidad en distintas regiones del país.

La primera entrega de esta iniciativa liderada por el Grupo Trusot tuvo lugar en la capital del Atlántico durante la cuarta edición de la Maratón de Sueños, evento inclusivo organizado por la Fundación Jeison Aristizábal, que reunió a cientos de familias, voluntarios y aliados comprometidos con la igualdad y la inclusión social.

En esta jornada, el Grupo Trusot realizó la entrega de 60 sillas de ruedas, distribución liderada por Juank Vega, representante del Grupo Trusot en Colombia, quien acompañó personalmente a los beneficiarios y a los equipos de la Fundación. Estas sillas serán asignadas a personas previamente identificadas en varios sectores de la ciudad, contribuyendo a mejorar su movilidad y calidad de vida.

Donación Nacional sillas de rueda.

La entrega marca el inicio de un programa nacional que contempla alcanzar 1.000 beneficiarios, reafirmando el compromiso del Grupo Trusot con proyectos de alto impacto social y con la construcción de comunidades más inclusivas y solidarias.

“Esta entrega marca el comienzo de un propósito mayor: llevar movilidad y esperanza a mil familias colombianas”, destacó la dirección del Grupo Trusot durante la jornada.

Las próximas Entregas serán en Bogotá, Cali, Buga y Candelaria.

• Bogotá – 16 de diciembre:

El programa continuará en la capital con la entrega de 200 sillas de ruedas en un evento que se llevará a cabo en el Hotel Hilton, salón Platinum, Carrera 7.

• Cali, Buga y Candelaria – Antes del 31 de diciembre:

En estas ciudades se realizará una maratón de entrega, en la que se distribuirán las 740 sillas de ruedas restantes, asegurando que antes de finalizar el año la totalidad del programa llegue a los beneficiarios proyectados.

Con este despliegue nacional, el Grupo Trusot reafirma su visión de impacto social sostenible y su compromiso con transformar vidas a través de acciones concretas.