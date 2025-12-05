La Fundación Social Country Club de Barranquilla realizó con éxito la clausura de los proyectos “Descubriendo mis habilidades” y “Emprendiendo Juntos”, dos iniciativas que consolidan el compromiso del Club con la transformación social, el fortalecimiento de habilidades y la generación de oportunidades para jóvenes, colaboradores y sus familias.

Durante este periodo, Descubriendo mis habilidades impactó a estudiantes de la Institución Educativa Eustorgio Salgar, donde 70 jóvenes de 10° y 11° desarrollaron competencias para la vida, fortalecieron su bienestar emocional y participaron en procesos de orientación vocacional.

Paralelamente, 35 jóvenes de Fase I y 35 de Fase III avanzaron en formación emprendedora y participaron en la Feria Empresarial y Turística, así como en La Vitrina del Country, espacios que les permitieron poner en práctica sus aprendizajes.

Clausura Fundación Country Club 2025.

La iniciativa también incluyó formación complementaria:

• 50 jóvenes certificados en cursos técnicos de cocina, mesa y bar, turismo y manipulación de alimentos.

• 25 madres certificadas en cocina colombiana.

• 15 jóvenes formados en bisutería.

• 7 participantes fortalecieron técnicas de tejido en croché y macramé.

Además, más de 60 personas recibieron atención en brigadas de salud.

Por su parte, Emprendiendo Juntos consolidó un proceso integral dirigido a colaboradores del Club y sus familias, fortaleciendo habilidades emocionales, sociales y emprendedoras. El programa incluyó cursos como:

• Decoración Navideña, con 18 participantes.

• Repostería Creativa, con 19 participantes.

Ambas iniciativas reflejan una apuesta sostenible por el desarrollo humano, el emprendimiento y el bienestar social de la comunidad.

“La Fundación Social del Country Club continúa reafirmando su compromiso con programas que transforman vidas, promueven el crecimiento personal y generan herramientas reales para el progreso”, destacó Mónica Díaz, Directora de la Fundación.

Con estos proyectos, la Fundación Social Country Club consolida su rol como aliado estratégico de la educación, la formación y el bienestar integral en la región.