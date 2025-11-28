Este domingo 30 de noviembre se celebra el Primer Domingo de Adviento, un tiempo de esperanza y preparación espiritual para la Navidad.

Para vivir este momento en familia, una de las tradiciones más significativas es encender la primera vela de la Corona de Adviento, símbolo de la luz que llegará con el nacimiento de Jesús.

Antes de iniciar la oración, se recomienda colocar la corona en un sitio especial de la casa, acompañada de una imagen de la Virgen y una luz cálida.

La familia debe elegir una persona que dirija la oración, y uno o varios lectores para las diferentes partes. También se asigna a la persona que encenderá la primera vela durante la canción “Hoy se enciende una llama”.