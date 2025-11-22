Sebastián Yatra, una de las voces más influyentes del pop latino actual, lanza su esperado nuevo sencillo “LA FKN VIBRA,” en colaboración con el fenómeno mexicano Xavi. Con beats de reggaetón fresco y una letra que captura la energía de una noche electrizante entre amigos, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En esta nueva etapa, Yatra no solo está explorando nuevos sonidos, también una forma distinta de conectar con la vida. Con “LA FKN VIBRA” reafirma lo que él llama “la alegría de vivir”: disfrutar lo sencillo, lo espontáneo, lo que pasa cuando soltamos el control y vivimos el momento. En sus recientes canciones, videos y hasta en redes sociales, ha dejado en claro esta intención de mostrar lo real y lo humano, tal cual es.

Esta colaboración marca la primera vez que Yatra y Xavi unen fuerzas, fusionando sus estilos en un himno a lo espontáneo. “la fkn vibra” captura esos momentos únicos entre amigos donde todo fluye sin planearse, pero se siente perfecto.

Para anunciar el lanzamiento, Yatra compartió en redes la frase “la fkn vibra: Sensación / Energía / Imposible de explicar con palabras. Los que la entendemos, sabemos lo que es”, acompañada de imágenes de su día a día, fiestas, momentos con amigos, luces de ciudad, que reflejaban esa energía auténtica e irresistible. Las publicaciones encendieron la conversación entre fans y elevaron la expectativa por el tema.

El video oficial, dirigido por Borja Respaldiza (The Feelms Studio), refleja ese espíritu de libertad y diversión que transmite la canción. Rodado con amigos reales de Yatra e influencers como Tammy Parra y Barbarita, el clip retrata una noche de fiesta auténtica, sin poses, sin guión: solo buena vibra y momentos que se quedan para siempre.

Con este lanzamiento, Yatra sigue mostrando su faceta más relajada y cercana, conectando con su audiencia de forma honesta. Paralelamente, protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada en La Voz España, al unirse a María Becerra para interpretar “Si Tú No Estás” de Rosana. La química, emoción y complicidad entre ambos artistas encendieron las redes y reafirmaron, una vez más, la capacidad de Yatra para conectar desde lo profundo y lo auténtico.