Con color, talento y expresión artística, el municipio de Galapa se convirtió en el escenario del inicio de los Zonales de Arte 2025, una estrategia liderada por la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, en articulación con las administraciones municipales, para visibilizar y fortalecer los procesos creativos que florecen en cada rincón del departamento.

Durante esta primera jornada, 132 artistas de las áreas de teatro, circo, cine, literatura, artes plásticas y medios audiovisuales mostraron la diversidad cultural del Atlántico en una programación que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de Galapa y el Polideportivo Municipal, donde se vivió una tarde llena de creatividad, color y arte comunitario.

Los Zonales de Arte son encuentros territoriales que reúnen a los artistas seleccionados en la convocatoria departamental, con el propósito de promover el intercambio de saberes, la circulación de las artes y el reconocimiento del talento local. Cada zonal se convierte en una plataforma donde niños, jóvenes y adultos comparten sus procesos creativos ante el público y un jurado especializado, fortaleciendo así la identidad cultural del Atlántico.

Una vitrina para el talento atlanticense

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, destacó que los Zonales de Arte son una apuesta por el desarrollo artístico integral y la participación de los creadores locales.

“Para la realización de los Zonales 2025, abrimos una convocatoria para que los maestros y artistas del Atlántico postularan sus procesos. Este es uno de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo ‘Atlántico para el Mundo 2024–2027’, y con estos Zonales damos el primer paso para hacerlo realidad", indicó la funcionaria.

Cantillo agregó que, con iniciativas como esta, la administración departamental continúa descentralizando la cultura, llevando oportunidades y escenarios de circulación a los municipios. “Aquí el arte se convierte en un puente de unión y en un motor de identidad que nos enorgullece como atlanticense”, añadió.

cortesía

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, resaltó el impacto transformador de esta estrategia cultural en las comunidades. “El Atlántico es un territorio lleno de talento. Estos Zonales son una muestra del poder del arte para fortalecer el tejido social y proyectar al departamento como una región creativa y diversa. Nos preparamos para una temporada en la que el arte brillará con fuerza: la Navidad, la danza, el teatro, el circo, la música, la literatura y el cine. En el Atlántico, la cultura es nuestra herramienta más poderosa y desde la Gobernación seguiremos apoyándola con decisión”, añadió el mandatario.

En los Zonales, los participantes representan a sus municipios en diversas disciplinas como danza, música, teatro, circo, literatura, artes plásticas, cine y medios audiovisuales, presentando propuestas que reflejan su proceso creativo y su aporte a la construcción de una identidad compartida.

Premiación al talento y la creatividad

El arte se tomó el municipio de Galapa en una jornada llena de color, sensibilidad y expresión. Desde la palabra escrita hasta el espectáculo circense, los artistas del Atlántico dieron vida a un encuentro que exaltó la diversidad creativa del departamento.

En literatura, compartieron sus creaciones Iluminada Caballero Blanco, de Usiacurí, con ‘Narrativas del Atlántico: Un viaje entre mitos, leyendas y la poesía de Julio Flórez’; José Luis Estarita Ruiz, de Suan, con una serie de poemas y textos en prosa poética que revelan su proceso creativo; Adriana Gómez, de Puerto Colombia, con ‘Cuentos de la tía Clara’; y Kerelyn Gómez Rangel, de Malambo, con ‘Congo Lee’.

El primer lugar fue para José Estarita, de Suan, con su serie de poemas y textos en prosa poética.

cortesía

En cine y medios audiovisuales, destacaron Danny Martínez Morales, de Soledad, con ‘Un Minuto y Pico de Ruido’; Heidy Mejía Sánchez, de la Fundación Cultural Territorios de Arte y Paz, también de Soledad, con ‘Cortos de Naturaleza’; Osnaider Charris Mendoza, de Sabanalarga, con ‘Retratos de una Madre’; Agustín Consuegra Ortega, de Baranoa, con ‘Sueño Profundo’; y Mishell Ortega Fuentes, de Galapa, con ‘Papagayo’.

El primer lugar fue para Heidy Mejía, de la Fundación Cultural Territorios de Arte y Paz.

El teatro llenó la tarde de emociones con las puestas en escena de la Fundación Artística y Cultural Sueños del Arte, dirigida por Minerva Ariza Gómez, de Baranoa; Teatro y Títeres Los Pies con Alas, bajo la dirección de Deivis Márquez Pérez, de Sabanagrande; la Corporación Artística y Cultural Fantasía Stellar, dirigida por Carlos Ramírez Pertúz, también de Sabanagrande; la Fundación Artística y Cultural Jazney Páez Roa, liderada por Edmar Páez Roa, de Baranoa; y la Fundación Cultural de Artes Escénicas La Cigarra PensaArte, dirigida por Katherine García Arrieta, de Soledad.

El primer lugar fue para la Fundación Artística y Cultural Jazney Páez Roa, de Baranoa, con su obra ‘Un mundo ideal’.

El circo cerró la jornada con energía y aplausos, gracias a las presentaciones del Semillero del Circo del Atlántico, guiado por Dalfre Cantillo Gómez, de Puerto Colombia; Los Arlequines, dirigidos por José Manuel Torres Ojeda, de Galapa; y la Fundación Circo Rosa de las Artes, de Kevin Cabarcas Donado, también de Galapa.

El primer lugar fue para la Fundación Circo Rosa de las Artes

En artes plásticas, se destacaron Hugo Gravini Polo (Soledad) con ‘Círculo Vicioso’; Jesús Silvera (Candelaria) con ‘Corte Profundo’; Nicolás Gómez (Soledad); y Ligia González (Puerto Colombia) con ‘El funeral de Remedios Moscote’. La obra ‘Corte Profundo’, del artista Jesús Silvera, obtuvo el primer lugar.

Las presentaciones fueron evaluadas por un equipo de jurados especializados, quienes valoraron la calidad técnica, composición, uso del color, estilo artístico, habilidad, originalidad, vestuario, maquillaje, guion, montaje, actuación, mensaje, seguridad escénica, imagen, edición, sonido e interacción con el público.

cortesía

Los jurados de esta primera jornada en Galapa fueron: Mariela Rocha Jiménez (artes plásticas), Ana Lorena Avendaño (literatura), María Fernanda Morales Angulo (cine y medios audiovisuales), Nataly Acosta Guzmán (teatro) y Ana Morales Rendón (circo).

La maestra en artes plásticas Mariela Rocha destacó que los Zonales de Arte representan un espacio valioso para visibilizar el talento regional, al tiempo que permiten a los artistas compartir sus procesos, mostrar sus obras y fortalecer la identidad cultural del Atlántico.

“Más que un concurso, los Zonales de Arte son una celebración del talento y la creatividad que enriquecen nuestro patrimonio cultural. Es muy importante el apoyo que brinda la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a los gestores culturales del departamento, porque hace posible que este tipo de espacios lleguen a todos los municipios”, indicó Rocha.