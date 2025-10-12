El Carnaval de Barranquilla se tomo la Gran Manzana para llevar a la capital del mundo la magia, la alegría y la tradición de la fiesta más representativa de Colombia a uno de los escenarios de mayor proyección internacional para la comunidad hispana en Estados Unidos.

La delegación barranquillera estuvo liderada por Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y Sharon Acosta, reina del Carnaval de los Niños 2026, quienes, junto al Rey Momo 2025, Gabriel Marriaga, y su cumbiamba El Cumbión de Oro, contagiaron de folclor y energía a los asistentes del Gran Desfile de la Hispanidad, realizado sobre la emblemática Quinta Avenida entre las calles 44 y 69 de Manhattan.

Lea: Cantante colombiano encabezará la interpretación de la canción oficial del Mundial 2026

Rosa Murphy

Esta participación se desarrolló en el marco de la iniciativa Carnaval BAQxElMundo, que busca llevar la riqueza cultural, musical y dancística del Carnaval de Barranquilla a diferentes latitudes, fortaleciendo el sentido de identidad y orgullo entre los colombianos en el exterior.

La presencia en Nueva York fue posible gracias al trabajo de la organización Carnaval de Barranquilla en New York, una entidad que promueve la unión de la comunidad hispana en torno a sus tradiciones.

Durante el desfile también participaron los reyes del Carnaval de Barranquilla en Nueva York 2026, y una variada representación de grupos folclóricos que enaltecieron el patrimonio del Caribe colombiano: la Cumbiamba del Carnaval de New York, la Cumbiamba Los Patulecos de New Jersey, el Garabato Carnaval de New York, las Negritas Puloy Carnaval New York, las Marimondas del Carnaval de New York, las Marimondas del Carnaval de Tampa Bay, las Marimondas del Carnaval de Utah, la Danza del Congo Carnaval de Orlando, la Danza del Congo Carolina del Norte, la Danza del Congo Carnaval Tampa Florida, el Carnaval de Barranquilla NJ, y el Grupo de Millo Sabor Caribe, además de invitados especiales como Carlos Barrios, Rey Momo del Carnaval de Miami 2019 y el disfraz de El Tigre Colombiano, además de una delegación del Carnaval de Washington DC.

Entérese: Los Reyes Infantiles del Carnaval de la 44 desataron la chispa de los Diablos Arlequines en Nueva York

“Llevamos a Nueva York el alma del Carnaval de Barranquilla. Gracias a toda la comunidad hispana por su alegría y por abrazar la identidad que nos hace únicos en el mundo. Es un orgullo que nuestra fiesta siga traspasando fronteras y sea motivo de unión para múltiples culturas”, expresó Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

Tras su paso por Tampa, Washington y ahora Nueva York, la iniciativa Carnaval BAQxElMundo continúa su recorrido internacional, llevando la esencia de la fiesta a nuevos escenarios y preparándose para la gran celebración del Carnaval de Barranquilla 2026, que se vivirá del 14 al 17 de febrero.