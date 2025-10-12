Los reyes infantiles del Carnaval de la 44, Ashley Sofia Gómez Vásquez y Germán Palomino Montes, llevaron con orgullo la alegría y el color de la fiesta barranquillera al Desfile de la Hispanidad en Nueva York, una cita que reunió a hispanos y norteamericanos sobre la emblemática Quinta Avenida.

Luciendo un traje alusivo a los Diablos Arlequines, los pequeños embajadores cautivaron al público con una puesta en escena llena de energía, brillo y tradición. El diablo arlequín, propio del Carnaval de Barranquilla, representa el fuego, la pasión y la fuerza del pueblo barranquillero.

Su indumentaria se distingue por el resplandor de sus telas, los cascabeles que acompañan cada movimiento y una máscara de diablo burlón, símbolo que no evoca el mal, sino la alegría y el carácter festivo de nuestra cultura.

En este homenaje a los Diablos de Sabanalarga, Ashley y Germán visitaron previamente este municipio atlanticense. Allí conocieron de primera mano la historia, los símbolos y el significado de esta danza tradicional, con el propósito de rendir un homenaje respetuoso y auténtico a sus portadores y hacedores.

Durante su paso por la Quinta Avenida, los “herederos de la tradición” se robaron los aplausos y las miradas de los asistentes, que celebraron con entusiasmo su talento y autenticidad.

En el marco de su visita, los reyes infantiles también participaron en la Guacherna en Time Square, un evento que reúne a la comunidad colombiana residente en Nueva York, y recibieron una distinción especial por parte del Consulado de Colombia, en reconocimiento a su papel como embajadores de la cultura caribeña y del Carnaval de la 44.

El Carnaval de la 44, a través de su iniciativa #ElBordilloTraspasaFronteras, sigue consolidando su presencia internacional, llevando el sabor del bordillo y la esencia del pueblo barranquillero a escenarios donde la identidad y la tradición florecen más allá de las fronteras.