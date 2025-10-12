Una delegación carnavalera, encabezada por la monarquía real 2026, puso a bailar y a gozar el Times Square con la Gran Noche de Guacherna, evento organizado por el Carnaval de Barranquilla en Nueva York que fue el anfitrión de la celebración.

El evento tuvo lugar en el marco del Mes de la Herencia Hispana que se celebra año tras año en La Gran Manzana para resaltar el legado de esta cultura en la historia estadounidense.

El icónico Times Square, considerado como uno de los sitios más visitados del país norteamericano, hizo las veces por unas cuantas horas de Vía 40 para ver desfilar a las decenas de barranquilleros, colombianos y carnavaleros que se dieron cita desde las 6:00 de la tarde del pasado 11 de octubre.

¡Vibró #TimesSquare con la Gran Noche de Guacherna!🤩🎉 Al son de nuestros ritmos tradicionales y los éxitos musicales del @checoacosta, nos gozamos esta gran fiesta gracias a CarnavalBaq New York. Un evento que reúne a los carnavaleros del mundo, delegaciones folclóricas… pic.twitter.com/FCOaMogUI4 — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) October 12, 2025

En el evento carnavalero hizo presencia la reina del Carnaval, Michelle Char, el rey momo 2025, Gabriel Marriaga, los reyes del Carnaval de los Niños, y para amenizar la fiesta, Checo Acosta, la cuota de la gozadera.

Las celebraciones finalizarán con el Desfile de la Hispanidad este domingo a partir de las 12:00 del mediodía en la ya reconocida Quinta Avenida, en Manhattan.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Distrito de Barranquilla, Juan Ospino Acuña, dijo sentirse contento por el recibimiento en Estados Unidos y por la comunidad hispana en ese país que siempre recibe con regocijo la delegación de la fiesta cultura más importante de Colombia.

“Muy agradecido con la comunidad hispana, con Luzmi que es la que dirige todo este trabajo. Muy feliz de estar aquí en Nueva York acompañando a nuestra soberana. Esto detona que los hispanos donde vamos sembramos alegría, sembramos felicidad, sembramos esperanza. Porque eso es lo que somos: gente buena, trabajadora, comprometida y le llevamos felicidad a todo la humanidad”, indicó el secretario previo al inicio del evento.

La agenda internacional del Carnaval de Barranquilla ya había arrancado el pasado viernes con la visita al Consulado de Colombia en Nueva York en la que estuvo la reina del Carnaval, el secretario de Cultura, el rey momo 2025 en el que compartieron “la grandeza de nuestra Fiesta”.

En este encuentro, se hizo una distinción especial a Michelle Char por su labor como embajadora y vocera de los carnavaleros ante el mundo.