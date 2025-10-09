El gestor cultural Jaime Abello Banfi recibió en las últimas horas el Premio María Moors Cabot en reconocimiento a su trayectoria como defensor de la libertad de prensa, en Estados Unidos.

Según informó este jueves, 9 de octubre, la Fundación Gabo, institución que está bajo su dirección, al barranquillero le entregaron la Mención Especial del Premio María Moors Cabot en reconocimiento a su destacada contribución al periodismo en Iberoamérica.

Lea: “El periodismo sigue siendo la garantía de humanismo, independencia y pensamiento crítico”: Jaime Abello Banfi

El acto se llevó a cabo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde Abello Banfi se mostró emocionado.

“Es un honor recibir esta Mención Especial, no solo a título personal, sino en nombre de una comunidad vibrante de periodistas de habla hispana y portuguesa que, contra todo pronóstico, ya sea en sus países o en el exilio, continúan resistiendo en la primera línea, innovando desde los márgenes y creyendo en el poder transformador de las historias”, expresó el gestor cultural durante su discurso de aceptación del reconocimiento.

Jesús Rueda El premio es el más antiguo del periodismo internacional y es otorgado por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Estas declaraciones fueron compartidas por la Fundación Gabo, a través de sus redes sociales.

Más detalles de la ceremonia

El jurado resaltó su liderazgo en la promoción de la ética, la formación y la excelencia periodística, así como su defensa constante de la libertad de prensa. Esta distinción llega justo cuando la entidad que dirige celebra 30 años impulsando el mejor periodismo de la región.

Aquí: El Grupo Niche es el invitado a los dos conciertos de Shakira en Cali

Hay que recordar que el Premio Maria Moors Cabot es el galardón internacional más antiguo del periodismo.

En la ceremonia de premiación, también fue galardonada Natalia Viana con la Medalla de Oro del Premio Maria Moors Cabot, en reconocimiento a “su destacada trayectoria y su incansable labor periodística”.