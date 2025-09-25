Warner Bros. Pictures presenta este jueves, 25 de septiembre, Una batalla tras otra, escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por los ganadores del Óscar y del Bafta Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, además de Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti.

Bob (DiCaprio) es un revolucionario venido a menos que vive en un estado de constante paranoia cannábica y que sobrevive fuera del sistema a lado de su enérgica e independiente hija, Willa (Infiniti). Cuando su malvado némesis (Penn) regresa —después de 16 años— y Willa desaparece, el antiguo radical hace todo por encontrarla, mientras que padre e hija enfrentan una batalla contra las consecuencias de su pasado.

DiCaprio se refirió a los temas angulares de la película: “Esta historia no es el viaje del héroe típico. Mi personaje, Bob, tenía en su interior la capacidad de proteger lo que ama y luchar por lo que ama, pero la ha perdido. Y toda la película se trata de él tratando de redescubrirla. Se trata sobre intentar ser valiente en una época en la que estamos invadidos de miedo y somos constantemente silenciados, para salir de nuestro caparazón. Bob es representante de eso. Ha sido alguien aislado, suspicaz y paranoico, hasta que no tiene más remedio que, debido a una serie de circunstancias, necesita actuar sin miedo”.

Género de la película

Warner Bros. Picture

Esta producción contiene dark comedia, acción, crimen, drama y suspenso. Se rodó en Estados Unidos y su idioma original es el inglés. La duración es de 2 horas y 50 minutos.

Anderson dirige a partir de un guion escrito por él mismo. Los productores son Adam Somner y Sara Murphy, nominados al Óscar y al Bafta, junto con el propio Anderson. Will Weiske se desempeña como productor ejecutivo.

El equipo creativo detrás de cámara incluye a varios colaboradores frecuentes, entre ellos los directores de fotografía Michael Bauman y el propio Anderson; la diseñadora de producción Florencia Martin, nominada al Oscar y ganadora del Bafta, entre otros.