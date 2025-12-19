Leonardo DiCaprio es reconocido por sus papales en innumerables películas como en ‘El Renacido’ y le valió un Óscar a mejor actor por su destacada interpretación. Pero sin duda alguna si hay una película que le labró el camino al éxito fue ‘Titanic’.

James Cameron, quien en 1996 tenía solo 42 años, comenzó a trabajar en llevar la tragedia a la gran pantalla. Hacer un barco, tener un reparto a la altura y contar el relato de manera respetuosa significaron muchos desafíos, entre esos, el del presupuesto. 20th Century Fox con Peter Chernin a la cabeza contaba con 100 millones de dólares, pero sabía que eso no cubriría más de la mitad de la producción.

Aun con todos los desafíos, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet llegaron a protagonizar la icónica producción que fue lanzada en 1998.

Andrew Eccles/©A.M.P.A.S.

27 años han pasado desde aquel lanzamiento y sorprenderá saber que su protagonista “nunca” ha visto la película que lo llevó a la fama mundial. Así lo dejó saber durante la charla ‘Actors on Actors’, un segmento de la revista estadounidense Variety donde dialogó con la también actriz Jennifer Lawrence.

“¿Has vuelto a ver Titanic?”, le preguntó la actriz de Los Juegos del Hambre (2012), a lo que DiCaprio respondió de manera contundente: “No, no la he visto nunca”.

Sorprendida por la respuesta, Lawrence lo animó a verla: “Oh, deberías. Seguro que ahora podrías mirarla, es muy buena”. Sin embargo, la respuesta del estadounidense fue certera y descartó sentarse a apreciarla: “Realmente, no veo mis películas, ¿tú lo haces?”.

Su respuesta concuerda con lo que le dijo al director Paul Thomas Anderson para la revista Esquire en agosto de este año. En la conversación, el actor confesó que es usual que no revise las producciones en las que participa sin dar mayores detalles de por qué no lo hace.

“Rara vez veo cualquiera de mis películas, pero siendo sincero, hay una que he visto más que las demás. Es El aviador. Eso se debe a que fue un momento muy especial para mí. Había trabajado con Marty (Scorsese) en Pandillas de Nueva York y durante diez años cargué con un libro sobre Howard Hughes”, manifestó en su momento.

Edward Norton recordó que salvó a Leonardo DiCaprio de morir ahogado

La pasión de DiCaprio por el medioambiente lo ha llevado también a detrás de producciones audiovisuales que retratan la amenaza a la que se enfrentan comunidades, la flora y fauna de ciertos lugares del mundo con el cambio climático y otras problemáticas ambientales.

Pero en la grabación de una de esas producciones pasó un susto, según relató su amigo Edward Norton. Todo ocurrió en 2010 cuando grababan en las profundidades de las aguas de las islas Galápagos, en Ecuador, para ello a todos los involucrados se les asignó un equipo de buceo.

El actor estadounidense también llevaba el suyo además de una minicámara con la que registraba el fondo marino. Su distracción fue tal que no se dio cuenta que su tanque se había quedado sin oxígeno. Ahí fue cuando comenzó su lucha desesperada por querer salir del agua.

“Amo a Leo, pero está obsesionado con los dispositivos electrónicos. En Galápagos él tenía una minicámara metida en algún lugar y estaba debajo del agua grabando todo con ella. Estaba obsesionado. Después de un rato, miré alrededor y me di cuenta de que no estaba por ahí, así que fui a revisar qué pasaba”, contó Norton en una entrevista.

Cuando bajó a las profundidades de la isla vio que DiCaprio venía hacia él: “Desde 50 metros de distancia pude ver que tenía los ojos enormes y me hacía señales de que no tenía aire, así que le di de mi tanque”.

Se distrajo con la majestuosidad de un cardumen de unas 100 rayas jaspeadas que paseaban por el lugar y no quería perderse ningún detalle del momento por lo que su cámara lo ayudaba, esto sin prestarle mayor atención a su tanque que quedó sin un mínimo de oxígeno, pero la rapidez de Norton no permitió que el hecho pasara a mayores.