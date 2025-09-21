El Carnaval de Barranquilla despide a uno de sus grandes hijos. Este domingo se confirmó la muerte de Sebastián Guzmán Gallego, rey Momo 2023, gestor cultural y social que dedicó su vida a la fiesta más grande de Colombia y al servicio de su comunidad.

Su partida se suma al doloroso anuncio del pasado viernes, cuando se conoció el fallecimiento del investigador y gestor cultural Carlos Sojo, lo que convierte este fin de semana en un episodio de luto para la cultura barranquillera.

EL HERALDO conoció que desde el miércoles estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Barranquilla por quebrantos de salud.

Lamentamos el fallecimiento de Sebastián Guzmán Gallego, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2023 y fundador del Carnaval del Suroccidente, una de las celebraciones más populares y concurridas de la ciudad.



— Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) September 21, 2025

Carnavalero de nacimiento, Guzmán Gallego fue un líder innato, dinámico y creativo, que trabajó sin descanso por mantener viva la esencia del folclor. En 1994 fundó el Carnaval del Suroccidente, una de las celebraciones más concurridas y populares de la temporada, consolidada hoy como patrimonio comunitario.

Vecino del barrio El Pueblo, donde residió hasta sus últimos días, se distinguió por su vocación social. Allí lideraba durante todo el año iniciativas en beneficio de la comunidad y, en época de Carnaval, organizaba actividades para los niños de los hogares comunitarios de la zona.

Su recorrido en la fiesta comenzó en 1996, cuando integró la comparsa Cabildo en Carnaval, dirigida por el recordado coreógrafo Carlos Franco, y participó en el espectáculo de coronación de la reina María Cecilia Donado. Desde entonces, su entrega fue permanente: durante 15 años acompañó a diferentes reyes Momos, desde Ubaldo Mendoza hasta Kevin Torres, absorbiendo de cada uno el legado de amor y compromiso con la tradición.

En 2023, le llegó el turno de portar con orgullo la corona de Rey Momo, convirtiéndose en el número 28 en ostentar la dignidad. Desde ese rol, Sebastián Guzmán no solo se lució en desfiles y escenarios, sino que extendió la alegría del Carnaval a espacios sociales y juveniles en compañía de la reina Natalia De Castro González.

Junto a grupos scouts integró los Campamentos Juveniles del Ministerio del Deporte, llevando música y baile a los más pequeños. Además, formó parte del comité que impulsa a jóvenes del barrio El Pueblo a participar en el Reinado Popular, posicionando cada año a sus representantes como firmes candidatas.

Hincha fiel del Junior, amante de su ciudad y embajador incansable del folclor, Sebastián Guzmán Gallego deja una huella profunda en el Carnaval y en quienes lo conocieron.

