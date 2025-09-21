Siempre se le veía con una sonrisa, dispuesto a tender la mano, a organizar una comparsa o a animar a un niño del barrio El Pueblo con un cuento nuevo. Así era Sebastián Guzmán Gallego, rey Momo 2023 del Carnaval de Barranquilla, gestor cultural y creador del Carnaval del Suroccidente, cuya partida este domingo 20 de septiembre ha enlutado al mundo carnavalero.

Su muerte ha sido lamentada por colegas, amigos y figuras del sector cultural, quienes coinciden en destacar su calidez humana, su alegría y la pasión genuina con la que defendió el folclor barranquillero.

Nacido en 1961, Sebastián fue un carnavalero de corazón. En 1994 creó el Carnaval del Suroccidente, celebración que con el paso de los años se consolidó como una de las más concurridas e icónicas de la ciudad.

Su liderazgo también se sintió desde el barrio El Pueblo, donde residió, trabajó durante todo el año en proyectos sociales y comunitarios, convencido de que la cultura también es una herramienta de transformación.

En el Carnaval 2025, Sebastián se destacó como miembro del equipo de Operaciones y apoyo logístico en los diferentes eventos, demostrando una vez más su inmenso compromiso y liderazgo.

“Esta es una pérdida dolorosa, en lo personal muy dolorosa desde todo punto de vista. Para el Carnaval es muy significativa, por todo lo que Sebas le aportó a esta fiesta. Son tantas cosas que mis palabras no alcanzan a describir lo que siento en este momento. Solo gratitud, agradecimiento y la tristeza de no poder compartir tantos planes que habíamos organizado. Sebas, ni siquiera en el cielo vamos a dejar de recordarte, la danza del Congo Grande nunca te olvidará”, expresó conmovido Adolfo Maury, rey Momo 2026.

El director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo, también exaltó su legado: “Lamento profundamente la partida de Sebastián Guzmán Gallego, rey Momo del Carnaval 2023, un gran líder cultural del Suroccidente de nuestra ciudad, comprometido con la tradición y el desarrollo social de su comunidad”.

— Juancho Jaramillo (@JJaramilloB) September 21, 2025

Quienes compartieron labores a su lado recuerdan no solo su papel como gestor, sino también su humanidad. La comunicadora social y periodista Brenda Romero, quien fue jefe de prensa de la reina del Carnaval 2023, Natalia De Castro González, relató que Sebastián siempre se distinguió por su espíritu colaborador.

“Sebastián era una persona que pensaba primero en los demás y luego en él. Amaba profundamente la cultura, pero más allá de la fiesta, lo movía el bienestar de las personas que lo rodeaban. Era el bastón de su familia, el apoyo de sus sobrinos. Siempre llegaba calladito, pero con un cuento nuevo para sacarnos una sonrisa. Nunca le vimos un lado negativo a las cosas”.

Romero también compartió anécdotas de aquel 2023 que lo tuvo como rey Momo:

“En el Carnaval de Nati nos reíamos mucho porque Sebas siempre estaba pendiente de todo, desde los vestidos de la reina hasta la puntualidad en los compromisos. Trataba de ser muy organizado, aunque a veces llegaba tarde, pero siempre avisaba. Su forma de bailar la cumbia era muy particular, lo hacía como acartonado, y eso nos daba risa, pero lo cierto es que se entregaba con todo el corazón, siempre dispuesto, siempre con buena energía. Nunca lo vimos enojado, y si lo estaba, sabía disimularlo muy bien”.

La reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández De Castro, tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños el 2 de noviembre del año anterior en medio de su ‘Caravana Bacana’ en el barrio El Pueblo.

“Otra noticia que me parte el corazón en mil pedazos. Sebas, un señor ejemplar, siempre dispuesto a ayudar y obrar por el bien de todos. Descansa en paz”.

