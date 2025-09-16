Anabella Cabrera, egresada del programa de Música (2022), con el respaldo de la unidad académica y sus docentes, participará en el tradicional Concierto EuroCaribe de la Cátedra Europa, que se desarrollará del 29 de septiembre al 3 de octubre, y tiene como países invitados de honor a Suecia y Dinamarca.

Lea aquí: Hace 100 años nació en el ‘sur profundo’ de EEUU el ‘rey del blues’, B.B. King

La barranquillera presentará su propia composición musical, Caribe Altivo, durante el concierto, el cual este año comprende tres repertorios: música clásica de ambos países, fusión de ritmos nórdicos con música del Caribe colombiano y un cierre de rock con guiños a ABBA y Roxette.

Caribe Altivo es una composición para orquesta sinfónica, en donde se lucen la variedad de timbres orquestales a través de una fusión de ritmos del caribe colombiano con estilos propios de la herencia europea de la música académica y algunos tintes de música incidental.

Cabe anotar que en esta edición Suecia y Dinamarca son los países invitados. La Universidad del Norte celebrará la 28ª edición de Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural más importante del Caribe colombiano, con estos invitados de lujo.

Le puede interesar: Cantores Killeros cumple 15 años y los celebrará desde el Malecón del Río

Con más de 100 eventos y cerca de 300 conferencistas, la Cátedra recibe, por primera vez, a dos naciones nórdicas que son referentes globales en sostenibilidad, bienestar, innovación y cultura. La agenda reunirá a conferencistas internacionales, embajadores, investigadores, artistas, empresarios, estudiantes, líderes de opinión y egresados vinculados a entidades suecas y danesas, alrededor de temas clave como la ciencia, la sostenibilidad, la diversidad cultural y el arte.