En las últimas horas, el comediante Lucho Torres entregó un parte de tranquilidad, tras la noticia de un accidente de tránsito que se registró en horas de la noche del sábado, 13 de septiembre, en inmediaciones del municipio de Fundación, Magdalena.

De acuerdo con versiones preliminares, el siniestro involucró a una camioneta donde se movilizaba el humorista Francis Movilla, conocido como ‘Parapeto’, junto con familiares, cuando el conductor perdió el control y el vehículo se salió de la vía.

Se dirigían hacia la población en mención hasta que, a un kilómetro aproximadamente del casco urbano, se presentó el percance. Los ocupantes del automotor, por fortuna, resultaron ilesos, aunque presos del pánico por el acontecimiento.

De inmediato, el hecho se difundió a través de las redes sociales con mensajes que aseguraban que, supuestamente, el barranquillero Lucho Torres también iba a bordo de la camioneta. No obstante, él mismo aclaró lo sucedido.

El relato de Lucho Torres

“Le quiero manifestar a mis seguidores, y doy gracias porque se han preocupado, ante la noticia del accidente de Francis Movilla ‘Parapeto’. Fue un accidente feo”, describió Torres en una historia de su cuenta de Instagram.

Agregó que se enteró de lo sucedido cuando ya estaba en un hotel de Fundación, precisando en ese sentido que no viajaba con las personas afectadas.

“Él (Movilla) me llama cuando se accidenta. Yo estaba en el hotel y me dice: ‘Me acabo de accidentar, el carro se salió de la carretera’. Y me manda la ubicación y estaba a un kilómetro y 800 metros. Yo fui a auxiliarlo y a buscar grúa”, relató.

El humorista Lucho Torres aclara que él no se accidentó sino Parapeto en Fundación pic.twitter.com/jTr7Bw0d6R — Luchovoltio (@luchovoltios) September 14, 2025

Lucho Torres sostuvo que se encuentran bien. “Y empiezan los videos donde aparezco yo en las noticias, pero estoy bien, ‘Parapeto’ está bien, yo no he tenido nada que ver con el accidente, pero saben cómo son las redes sociales. Estamos bien, gracias a Dios, la estamos pasando bacano”.