Sharon Acosta Tobón y Joshua Ortiz Melendrez llevan el Carnaval en la sangre. Los Reyes del Carnaval de los Niños 2026 son herederos de un valioso legado familiar. Sharon representa la tercera generación de una dinastía musical que ha hecho parte del Carnaval, mientras que Joshua continúa la estirpe que, desde hace tres generaciones, ha mantenido viva la danza del Garabato.

Sharon Acosta, de 11 años, es una barranquillera estudiante del colegio Royal School. Es hija de Jazmín Tobón y Alcibiades “el Checo” Acosta, conocido como el Príncipe del Carnaval y nieta de Alci Acosta, una familia de la que aprendió a amar la cultura, el arte y la música. Desde los tres años ha adquirido formación en danza, además es pianista y gimnasta.

El Rey Momo del Carnaval de los Niños es Joshua Enrique Ortiz, de 10 años, integrante del Garabatico de la 8, donde personifica a la Muerte. También, ha sido parte activa de la Cumbiamba La Revoltosa y el grupo de mapalé Afro King, lo que demuestra la diversidad y su amplio conocimiento de las danzas y las diferentes expresiones folclóricas del Carnaval.

Es hijo de Enrique Ortiz y nieto de Martha Salas, quienes lo han educado en el amor a las tradiciones y al garabato. Es estudiante del colegio IED María Cano, desde donde dirige y transmite los saberes de la danza del garabato, inspirando a niños y niñas a valorar y preservar la riqueza cultural del Caribe. Desde 2024 es Caporal del Garabatico de la 8, siendo un gran embajador de esta danza tan importante para el Carnaval de Barranquilla.

“Los reyes del Carnaval son un símbolo de familia, de tradición y de legado. Juntos nos recuerdan que el Carnaval se hereda, se vive y se comparte entre generaciones, y que en su alegría late el orgullo y el futuro de nuestra ciudad”, expresó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla tras la designación.

Con la monarquía carnavalera completa, comienza la cuenta regresiva para el Carnaval de Barranquilla 2026, que se vivirá del 14 al 17 de febrero.