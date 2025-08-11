El municipio de Agustín Codazzi se prepara para vivir un mes de agosto inolvidable. Tradición, folclor, emprendimiento, deporte, gastronomía y música se unen para celebrar con fuerza nuestras raíces y mostrar lo mejor de nuestra gente.

Este año, las tradicionales festividades municipales traerán consigo la versión 38 del Festival de Música Vallenata en Guitarra, el 41 Encuentro Regional de la Cultura, y una variedad de actividades que pondrán a vibrar cada rincón del municipio. ¡Codazzi está listo para recibirlos!

Del 15 al 17 de agosto, la Villa Olímpica será el escenario central donde se vivirán los concursos de tríos de guitarra y canciones inéditas, esencia pura de nuestro festival, junto a espectáculos musicales de talla nacional e internacional.

Durante las noches de celebración, la tarima recibirá a artistas como Silvestre Dangond, Maelo Ruiz, Peter Manjarrés, Iván Villazón, Luister La Voz, Haffit David & Carlos Rueda, Yader & Campi, Luisra & Chide, Jhon Mindiola & Pedro Rueda, La Banda del 5, Óscar Gamarra & Camilo Carvajal, Mario & Chucho, Windy Lobo, Paki Cotes & Chiche Martínez, y Canario Pacheco.

El 14 de agosto, las calles de Codazzi se llenarán de color, danza y tradición con la esperada Comparsa de Fantasía, organizada por Aprocoda y apoyada por la Alcaldía Municipal. Este año, el recorrido viene con grandes sorpresas: carrozas artísticas y presentaciones en vivo de reconocidos talentos como Juanda Caribe, Yader & Campi, Aco Pérez, Luisra Solano y Chide García.

Y para quienes desean reconectarse con la historia y la naturaleza, vuelve la Ruta Turística por un Codazzi Bonito, los días 15 y 16 de agosto, con recorridos guiados por lugares emblemáticos del municipio y visitas a zonas de siembra de café en la Serranía del Perijá.

En el marco de las festividades, los días 15 y 16 de agosto se llevará a cabo la 2.ª Feria de Emprendimiento, con más de 200 expositores locales en categorías como gastronomía, bisutería, café, cacao, textiles y más. Un espacio para visibilizar, apoyar y comprar lo nuestro. La ruta turística también se vivirá el 15 y 16 de agosto en donde visitarás los lugares más emblemáticos de nuestro municipio, recorrerás la serranía del perijá y conocerás del proceso de producción de mejor café de Colombia, el café codacense.