Oficialmente inició una de las ferias de moda más importes del país. Colombiamoda 2025 ya dio su abrebocas a todos los fashionistas que se encuentran en la Ciudad Bonita desde este lunes, para contemplar el talento y la creatividad de destacados diseñadores del país.

Las primeras expectativas de lo que será este evento que tendrá cierre el 31 de julio, fueron generadas por Mariana Hinestroza y Catalina Álvares, creadoras y directoras de las marcas Agua Bendita y Agua by Agua Bendita. Con esta participación oficializan su regreso luego de diez años a este circuito de moda, que es el más importante de América Latina.

Colombiamoda

Con más de dos décadas de historia y trayectoria internacional, las diseñadoras participaron en Colombiamoda, como una forma de agradecer y serle fiel a la plataforma donde tuvieron su umbral, y también por ser en su ciudad de origen.

Lea: Murió Alon Aboutboul, actor de ‘Batman’ y Rambo’, tras desplomarse en una playa

La barranquillera Sofía Osío Luna, Señorita Colombia 2022, protagonizó el desfile luciendo prendas playeras, pero su toque elegantes. EL HERALDO dialogó con la modelo quien contó cómo vivió la experiencia y cuáles son sus expectativas para de estos días.

La modelo principal

Desde la Plaza Botero de Medellín, la espectacular modelo costeña robó miradas apareciendo en la primera pasarela de Colombiamoda, donde llevaba puesta una salida de baño en tonos tierra con estampados florales de color fucsia. En la parte superior lucía un top en forma de flor, que hacían juego con los accesorios que portaba en las muñecas, brazos y cuello.

“La verdad me siento muy feliz de haber sido parte de esta pasarela inaugural, yo creo que no hay mejor manera que comenzar con esta semana espectacular de Colombiamoda, que abriendo para Agua by Agua Bendita. Fue un desfile lleno de alegría y coquetería”, contó Sofía.Dos colecciones hermosas.

Colombiamoda

Entérese: Mitos y verdades de la alimentación y el consumo de medicamentos durante la lactancia

Dos colecciones hermosas

Agua Bendita con su colección celebra a Colombia a través de sus tesoros, naturaleza, color, sensualidad y el poder de lo hecho a mano. Esta nueva colección incorpora más prendas de ready-to-wear pensadas para el día a día, marcando una nueva era para la compañía y la marca, donde esta categoría asume un papel protagónico dentro de su enfoque creativo y comercial, sin perder su esencia artesanal.

“Este regreso a la pasarela no solo celebra el arte de crear; celebra el poder de las mujeres y una historia que se sigue bordando puntada a puntada desde Medellín hacia el mundo”, afirmaron Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez, cofundadoras de Agua Bendita y Agua by Agua Bendita.

Agua by Agua Bendita por su parte, le apostó al lujo que eleva la artesanía latinoamericana a través de materiales excepcionales y una estética depurada. Con un lenguaje refinado y natural, Agua by Agua Bendita utilizó diferentes texturas, diseños y siluetas.

Sus icónicos estampados florales se reimaginan desde la vegetación andina, mientras los vestidos emergen como piezas clave que transitan con elegancia del día hacia la noche.

Sabía que: Reino Unido despedirá a Ozzy Osbourne con una procesión fúnebre en su ciudad natal

Ambas diseñadoras reflejan la evolución de su marca, y esto es un proyecto fiel a su esencia colombiana que ha sabido crecer, diversificarse y colaborar con algunos de los nombres más influyentes de la industria.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda agregó: “su pasarela inaugural en la Semana de la Moda de Colombia no solo marca un hito, sino que reafirma el potencial de nuestra industria para competir en nichos especializados y de alto valor. En Inexmoda celebramos su historia, porque ratifica nuestra apuesta por seguir internacionalizando el Sistema Moda colombiano y por llevar nuestro sello de creatividad y moda al mundo”.

Otros diseñadores también estarán presentando sus nuevas colecciones.