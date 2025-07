Antes de comenzar con la historia de una gran protectora del medio ambiente, es importante explorar a través de las letras cómo es y de qué manera funciona el hermoso pueblo del cual proviene.

Los ika o iku, más conocidos como arhuacos, son una comunidad indígena que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, y son reconocidos por su profunda conexión con la naturaleza y su sistema de creencias basado en la Ley de Origen.

Su territorio ancestral se extiende desde las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní, hasta los picos nevados.

Lea: Julio se despide a son de carnaval, Joe Arroyo y mucho arte

Aquí fue donde creció Gunnawaia Chaparro, una defensora ambiental, abogada en formación y referente socioambiental en asuntos de representación. Además es una consultora social que en 2024 participó en las conversaciones de la COP28.

Desde pequeña estuvo firmemente conectada con la naturaleza, pero este no fue el único motivo que la llevó a convertirse en una defensora ambiental, y es que a medida que el tiempo transcurre, su comunidad busca adoptar herramientas de la modernidad, pero sin perder su esencia.

Gunna, como la llaman de cariño, contó a EL HERALDO con detalles, que defender la naturaleza es un puente para que su comunidad como los que no pertenecen a ella, se beneficien en conocimientos, estrategias y sobre todo experiencias únicas. Todo esto, sin descuidar la esencia e identidad de ambas partes.

Entérese: Abogado explica si es válido que las redes sociales se utilicen como pruebas en proceso de divorcio

Creando puentes

En las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, coexisten tradiciones ancestrales y elementos de la modernidad. Los pueblos como los Kogui, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, conservan su transmisión de conocimientos de generación en generación. Sin embargo, la influencia de la sociedad moderna, como el acceso a la educación, la tecnología y la economía, ha generado cambios y desafíos en sus dinámicas sociales y culturales. En esto es en lo que se enfoca Chaparro.

“Mi identidad es una mezcla de lo ancestral con lo moderno, y eso no quiere decir que uno quite lo tradicional y se vaya solo al presente, pero sí es muy necesario generar esos puentes de diálogo, y de ahí es de donde nace la idea o el impulso de llevar la voz a otros espacios de ciencia y de representación que implique la gestión para la Sierra Nevada de Santa Marta y su visibilización”, contó.

Sabía que: Estudio reveló que zonas rurales quedaron rezagadas en diagnóstico durante la pandemia

Agregó que es una de las voces que más habla de la Sierra, y lo que ella y su comunidad buscan es visitantes, más no turistas. Según explica, los visitantes son los que se interesan realmente en conocer su cultura, cómo funcionan, sus creencias y los que se atreven a vivir en la Sierra.

Estuvo en la COP28

Gunna estuvo en la COP28 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), donde conoció a grandes aliados para su territorio.

“Todo eso se refleja en temas de gestión y cómo generar oportunidades para la Sierra Nevada. Allí se habló del tema de crédito de bonos de carbono, y eso bueno, eso lo podemos conectar con las necesidades de la comunidad, es algo de lo cual no podemos alejarnos y dejar que otros influyan sobre nuestro territorio. Probablemente también esté presente en la COP30 de Brasil”, anotó.

De interés: Joe Carvajal se recupera y junto a Los de Adentro emprenderá la gira ‘Los de siempre’

Grandes descubrimientos

En su profesión como abogada, la arhuaca ha descubierto datos interesantes que de alguna manera la hacen hablar con propiedad de sus ancestros, y por eso es que se ha convertido en una excelente representante.

“Mi pueblo ha venido gestionando sus conflictos y lo que más me ha gustado es que uno hace un análisis panorámico general de cómo ha surgido la civilización en sí, y no me refiero solamente a la sociedad arhuaca y colombiana, sino a la griega, la sociedad musulmana, los romanos, de cómo se construyeron ellos, cuál era su pilar fundamental, cuál era su resorte y su base.