Barranquilla es amante de la cultura geek. Ya es innegable. Durante este domingo miles de fanáticos del anime, videojuegos, kpop y más, se dan cita en el Centro de Convenciones Blue Garden para vivir la Micro Hiro, un evento antesala a la Hiro Con.

Desde las 10 de la mañana se iniciaron actividades inmersivas que incluyen exhibiciones de cosplay, torneos gamers, experiencias culturales, zonas exclusivas para fanáticos del K-Pop y un gran invitado internacional.

“Micro Hiro es un abrebocas de lo que será HiroCon. Queremos seguir fortaleciendo esta comunidad que cada vez crece más gracias al auge de la cultura oriental”, señaló Andrey Contreras, CEO de Hiro Tienda Anime, organizadora del evento.

En ese sentido, de la mano de Ravenwoods, los asistentes han podido disfrutar de una zona dedicada a los juegos de mesa y de cartas coleccionables.

Es así como en una de las zonas del lugar se han desarrollado partidas abiertas de títulos como Taco Gato Cabra Queso Pizza, King of Tokyo, y espacios para aprender desde cero a jugar Digimon Card Game, One Piece TCG y el nuevo juego de cartas de Gundam.

Esta, ha sido una oportunidad ideal para jugadores curiosos y coleccionistas que desean expandir sus habilidades.

Jeison Gutiérrez Fanáticos de la cultura geek compartiendo en Barranquilla.

Amistad hecha cosplay

Uno de los grandes atractivos de este tipo de eventos es ver la creatividad del público para personificar a sus personajes favoritos a través del arte del cosplay.

Es así como Mía Alarcón, quien fue personificada como Jinx, de la serie Arcane, comentó: “Yo vine gracias a mi mejor amigo porque sinceramente no se me da venir sola, entonces es la segunda vez que hemos venido y por eso elegí este personaje, porque lo hicimos en dúo como agradecimiento a él”.

Mientras que Randy Franco, amigo de Mía, hizo lo propio como Isha. “Yo vengo desde hace varios años y me motiva conocer personas nuevas con mis mismas aficiones. Escogí este personaje porque aunque no aparece mucho en la serie, me encantó”.

Por otro lado, Ashley González, llegó interpretando a Hatsune Miku, y precisó que: “Yo estoy empezando en el mundo del cosplay, pero a mí me gusta este personaje desde hace muchos años. Y ahora que estoy iniciando en hacer mis propios cosplay decidí hacerle un favor a mi yo de niña y es la primera vez que vengo a esta convención. Siento que el cosplay reúne todos mis hobbies en uno”.

Jeison Gutiérrez Fanáticos de la cultura geek en Barranquilla.

Un gran invitado

Las grandes apariciones continuarán en Micro Hiro con la presencia de Dafnis Fernández, la voz de Zoro y Tyrion Lannister quien tendrá un espacio para hablar de su trayectoria con los fanáticos y firmar autógrafos.

“Es una gran oportunidad para convivir y platicarles un poco de mi carrera. En redes me llegan dibujos, mensajes, felicitaciones… todo ese cariño es una caricia para el alma”, aseguró.

También, directamente desde Usiacurí, llegó Takehara House, un espacio de inmersión cultural donde los fanáticos pudieron vestirse con auténticos kimonos japoneses y aprender sobre su simbolismo y uso en celebraciones como el Shichi-Go-San, Hanami o festivales tradicionales. Además, pudieron capturar el momento en un set fotográfico ambientado con estética japonesa, ideal para redes sociales.