La mujer que comanda en la Música Urbana a nivel mundial, la colombiana Karol G, ha lanzado este viernes su álbum Topicoqueta, una producción integrada por 11 temas, del cual en la Costa Caribe colombiana llama la atención No puedo vivir sin él, un vallenato, en el que Carolina Giraldo demuestra su talento interpretando música de este folclor.

La verdad sea dicha y por lo que se escucha, la paisa lo hace bien.

“Si me fueran a quitar tu amor/Que alguien me dispare al corazón/Y que me quiten la vida/Yo no podría con el dolor/Pa’ eso no existe doctor/ Tampoco existe tanto alcohol/Pa’ sanar esa herida”, se oye en la introducción del tema en el que el acordeón también tiene su protagonismo.

“Puedo vivir sin aire/Pero no puedo vivir sin él/Me cuesta imaginarme Sus labios en otra piel”, reza en el coro del tema de corte romántico.

Y es que Karol venía coqueteando con este género propio de la costa Caribe, de hecho realizó una colaboración con la súper estrella del vallenato Silvestre Dangond, la cual todavía no ha sido publicada.

A finales el mes pasado, de hecho estuvo en Valledupar rodando un video musical que contó con el acordeón de Maribel Cortina, quien fue fórmula música de la fallecida cantante Patricia Teherán.

Lo cierto es que se ha acabado el misterio y ahora Colombia y el mundo pueden escuchar a La Bichota cantando a ritmo vallenato.