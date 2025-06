Los abogados especializados en Derecho Ambiental desempeñan un papel importante en la protección del su entorno y la defensa de los derechos de las comunidades.

Su trabajo va desde asesorar a empresas en cumplimiento normativo hasta litigar casos de contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales, protegiendo la salud humana y la integridad de los ecosistemas.

Precisamente esa es la misión de Javier De la Hoz, un abogado monteriano con 25 años de experiencia, de los cuales 15 han sido dedicados al Derecho Ambiental.

Recientemente, su firma De la Hoz Attorneys fue reconocido con el Carbon Posive Award 2025, otorgado por Green Cross United Kingdom, organización internacional que promueve soluciones sostenibles frente a las crisis climáticas y ambientales.

Lea: Altafulla felicitó a Luis Díaz por el gol que anotó frente a Argentina: “Sabes lo que es luchar por los sueños”

Su empresa fue seleccionada en la categoría ‘Best Law Firm Professional Services Firm of the Year’, un reconocimiento que destaca su trabajo en litigios ambientales de alto impacto y su contribución técnica al fortalecimiento del marco jurídico del mercado de carbono en Colombia.

En diálogo con EL HERLADO, el abogado Javier De la Hoz contó cuál fue su interés por especializarse en Derecho Ambiental, también se refirió al caso por el que recibieron el reconocimien to en Green United Kingdom y cómo ha evolucionado su despacho.

Avanzó en Barranquilla

Javier realizó su pregrado en la Universidad del Sinú, y sus primeros años de experiencia se dieron en su tierra natal. Sin embargo, Barranquilla adquirió más experiencia y tuvo una evolución innegable en su carrera.

Vea: Estas son las nuevas funciones que tiene WhatsApp con las actualizaciones de junio

“Estuve en Barranquilla 12 años, hasta el año 2024, la verdad es que con esta ciudad tengo un arraigo enorme porque fue mi mayor época de crecimiento, avancé profesionalmente ejerciendo Derecho Ambiental y Ordenamiento Territorial. Además, en la Universidad del Norte me especialicé en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico hace un año. También hice una maestría en Derecho Ambiental y Ordenamiento Territorial y luego hice una especialización en Derechos Humanos en la Universidad Sergio Arboleda”, contó de la Hoz.

Al preguntarle sobre su enfoque profesional, Javier contó que se trata de un tema multidisciplinario, pues él asesora a comunidades étnicas afectadas con operaciones extractivas. De igual manera, lo hace con empresas que hacen grandes usos de territorios naturales en Colombia para desarrollar proyectos.

Gracias a su labor es que hoy ha sido reconocido entre los 100 latinos más influyentes en materia de cambio climático en EE. UU.

“No es un trabajo fácil”

Lo más difícil en Derecho Ambiental radica en la constante evolución de las leyes y regulaciones; la complejidad de los casos que involucran ciencia y tecnología, y la necesidad de mantenerse actualizado en un campo interdisciplinario. Además, la presión para defender el medio ambiente y equilibrar los intereses económicos, esto si que puede ser un desafío significativo. Pero De la Hoz cuenta que enfrentarse a ciertas realidades lo ha hecho más fuerte.

Entérese: El comediante Leo Lins fue condenado a ocho años de cárcel por el contenido de sus presentaciones

“Un día estaba en una feria de Montería y un amigo me llama y me dice: ‘Oye, quiero que veas algo, es que hay un abogado que te quiere conocer’. Ese abogado me mostró unas fotos donde se veían unas personas como si tuviesen lepra, realmente tenían la piel horrible, parecían quemaduras. Pertenecían a comunidades étnicas que viven en Córdoba, alrededor de donde opera una minera. En verdad yo no podía creer lo que estaba viendo”, anotó.

Gracias a su inquietud, al día siguiente el jurista tomó un carro y se fue a comprobar eso que le había mostrado. Al llegar se encontró con esa triste realidad, y gracias a este caso decidió especializarse en Derecho Ambiental.

Sumado a eso, se dio cuenta de que muchas de estas comunidades sí querían trabajar de la mano con estas empresas, pero la comunicación no era buena, faltaba un interlocutor que generara confianza para que hiciera posible esa conexión.

“Hay una realidad colombiana muy triste, y es que el tema del medio ambiente se ha visto muy politizado, entonces lograr que se concluyan algunos casos, hace que la carga sea muchísimo más difícil, pero seguimos trabajando en ello”, agregó.

Lea también: Carlos Calero aprovechó el Día del Padre para dedicar sentidas palabras a su hija, previo a su matrimonio

Un verdadero hito

Actualmente este experto en leyes se encuentra radicado en Bogotá, trabajando de manera independiente con su firma De la Hoz Attorneys, galardonada como una de las 100 más influyentes por su compromiso con una práctica jurídica estratégica, rigurosa y orientada a resultados sostenibles.

“El caso por el que recibimos ese reconocimiento fue un hito para nosotros, porque tuve la oportunidad de atender a la cuarta certificadora del mercado de carbono del mundo. Muy poca gente sabe que esa certificadora es colombiana”, concluyo el cordobés.