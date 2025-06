¿La infidelidad, los secretos y la falta de honestidad hacia la pareja solo abundan en Colombia? Pues no, así lo confirma Rossanna Cwikla a través de su obra Atrapados ¡Sin salida!

Ella es una hermosa escritora barranquillera que durante tres años de su vida se dedicó a realizar entrevista a 113 mujeres, con el fin de conocer sus historias de desengaño y sufrimiento. Vive en Estados Unidos desde los 17 años de edad, pero nunca ha dejado de visitar a la tierra que la vio nacer.

Durante su estancia en terreno americano, realizó sus estudios superiores en Ciencias Políticas con énfasis en Leyes y al mismo tiempo Educación en Western Kentucky University.

Desde el mes de mayo regresó a su ciudad natal para realizar el lanzamiento de su libro traducido al español, ya que inicialmente fue escrito en inglés. Este se basa en cinco historias de mujeres que descubren secretos oscuros e intrigas de sus parejas y está basada en hechos de la vida real.

En conversación con EL HERALDO Rossanna entregó detalles de lo que la llevó a realizar esta novela, el mensaje que hay a través de ella y lo que pretende hacer con todas estas historias en un futuro.

Un largo viaje

Como se mencionó anteriormente, la novela Atrapados ¡Sin salida!, es una novela que relata la historia de algunas mujeres que en algún punto de su relación, descubrieron secretos y lados oscuros de sus maridos. Pero lo que muchos se preguntarán, es cómo Cwikla logra enterarse con lujo de detalles de cada uno de esos hechos.

“Todo se desarrolla en la Antártida, yo conocí a dos de las protagonistas en la Isla La Paz en un crucero, y compartiendo junto con ellas nos dimos cuenta de que sus compañeros sentimentales siempre trataban de hablar por teléfono retirados del lugar donde todos estábamos, y a ellas siempre evitaban mostrarle el celular”, contó.

Una de estas mujeres según cuenta la escritora, que es detective y les propuso instalar en sus casas dispositivos para poder espiar a sus maridos y saber qué escondían dentro de tales comportamientos.

“Mi libro yo lo inicio con un hermoso poema que dice así: «Estudiarme tanto como quieras, y aun así no me conocerás. Me diferencio en cien maneras a como tú me ves. Más ponte detrás de mis ojos, y mírame como me veo a mí mismo. Pues, he elegido permanecer en un lugar que no puedes murar». Cuando nos tomamos la tarea de descubrir lo que realmente hacen nuestras parejas estando solos, nos podemos llevar sorpresas muy grandes y descubrir cosas que nos hacen pedazos”, anotó.

En el espionaje se descubrió un marido pedófilo, uno desleal que se acostaba con la hija de su mejor amiga, otro que para quedar con las manos llenas de dinero sería capaz de quitarle la vida a su esposa, entre otras historias que parecieran ser sacadas de la imaginación y el morbo, pero que es una realidad que viven muchas mujeres aquí en Colombia y en todo el mundo.

Se trata de ayudar

Se dice que la mujer siempre tiende a expresar sus emociones y todo lo que pasa por su cabeza, todo lo contrario a como actuaria un hombre, ellos se aíslan y tratan de guardar todo lo que sientes. Sin embargo, esto es algo muy distinto a lo que sería ocultar secretos graves que podrían perjudicar a la persona con la que se comparte en la intimidad, que son los compañeros sentimentales. Y es que estas mujeres también buscaron un apoyo en Rossanna para buscar una respuesta a la pregunta: ¿Y ahora qué hago?

“Además de conocer la historia de estas mujeres, para mí era importante buscar la guía de profesionales que explicaran y le ayudaran a entender a estas mujeres algunos patrones de narcisistas que siempre buscan manipular para que estas mujeres se callen y sigan con esta vida lleva de sufrimiento. Entonces hay una guía dentro del libro donde dos psicólogas dan recomendaciones para detectar a un narcisista y qué hacer con respecto a ello”, agregó.

Es un problema universal

El tema de la infidelidad tiene una perspectiva distinta dependiendo de las diferentes culturas que hay en el mundo. No obstante, es indiscutible negar que el engaño en todo su esplendor puede herir o lastimar a una persona, llegándole a causar baja autoestima y depresión. Es un tema verdaderamente delicado y que lamentablemente muchos se toman a la ligera.

“No es solo un problema de Colombia, esto de verdad se vive en todo el mundo, solo observemos las historias de estas mujeres que son de distintos países, y que a pesar de que ninguna es igual a la otra, en lo que sí coinciden, es que fueron engañadas por sus esposos. Traer este libro traducido al español aquí a Barranquilla, me genera una gran satisfacción porque también quiero que la gente entienda que no siempre nos tenemos que quedar al lado de una persona que nos lastima solo por guardar apariencias, por el qué dirán o por simplemente mantener una posición económica”.

Agregó que la mujer siempre debe trabajar en su seguridad y crecimiento personal, ya que ese es el único poder que se tiene en las manos para tomar decisiones importantes, para saber irse cuando haya que irse.

La presentación de esta obra se llevó a cabo el 31 de mayo en el Club ABC, allí estuvieron las personas más allegadas de la escritora y con certeza se puede decir que el lanzamiento resultó ser todo un éxito, ya que de entrada logró vender 90 ejemplares en menos de una hora.