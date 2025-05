La primera, de las tres noches de conciertos, con la que Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella lanzan en vivo su álbum ‘El último baile’ desde el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, se vivió “con furia”, tal como se titula uno de los temas que más resuena de esta producción discográfica.

Toda la furia roja, color característico del artista más influyente del vallenato en los últimos tiempos, estremeció este escenario en el que el público pudo ver unidos al cantante urumitero y al acordeonero sincelejano entregando lo mejor de su talento a las distintas generaciones que han disfrutado de su musica.

Si bien el inicio del concierto estaba pactado a las 11:00 p. m. de este viernes, el ambiente se prendió desde muy temprano por cuenta de sus más fieles seguidores que llegaron procedentes de distintos lugares para no perderse esta cita histórica para la música vallenata, en la que una exitosa fórmula volvió a unirse para hacer musica buena y también para recordar esos temas que con el tiempo terminaron convertidos en clásicos.

Jeisson Gutierrez Silvestre Dangond junto a su compañero de fórmula vallenata, ‘Juancho’ de la Espriella.

En las afueras del Parque de la Leyenda Vallenata se encontraba Ángel Camargo, un comerciante que llegó procedente de Barranquilla para ganarse sus pesos. Este moreno lleno de entusiasmo vendía camisetas rojas y negras estampadas con la imagen de ‘El último baile a $30.000 y gorras a $20.000, las cuales volaban como pan caliente. “Solo en la caminata vendí 100 unidades y ahora en los conciertos espero sea mayor la venta, estamos optimistas, nos está yendo bien, esto también mueve la economía, soy silvestrista y comparto todo lo que sienten sus seguidores, esta es mi forma de sumarme a estar Festival Silvestrista”, le dijo a este medio el comerciante.

Alberto José Elías ‘El Cole’ Silvestrista, dijo que el álbum es muy bueno. “Volvió el poder, hoy empezamos a escuchar las canciones en vivo y vamos a analizar bien el repertorio. Estamos emocionados porque hay una buena acogida y la gente ha respondido con llenando el parque”.

A silvestrear con toda

A las 10:43 p. m. Se encendieron las pantallas para proyectar un collage de noticias publicadas en periódicos y revistas de esta gran dupla. Luego fueron apareciendo varios momentos televisivos muy emblemáticos.

Un láser azul irrumpió en todo el frente de la tarima para abrir varias puertas para que aparecieran los dos músicos a las 10:49 p. m. Para poner a gozar a todos. Silvestre vestido de rojo de pies a cabezas, mientras que Juancho lució todo de negro, para interpretar ‘El dolor de cabeza’ un tema que había pegado solo en versión en vivo, pero que está vez decidieron incluir en su nuevo álbum. La química fue inmediata y provocó que el público estremeciera las gradas.

Canciones como ‘Personas’ y ‘La que me alborota’, qué hacen parte de su nueva propuesta también fueron interpretadas.

“Buenas noches, vamos a ver quién se cansa más rápido esta noche si ustedes o yo, yo creo que ustedes. Bienvenidos a esta fiesta, les voy a tirar un dato, la primera vez que tocamos aquí fue para el lanzamiento de ‘El original’ y esa vez nos despedimos con ‘El dolor de cabeza’ y hoy me pregunto por qué no la grabamos en ese álbum y aquí está la respuesta, porque Dios tenía preparado este reencuentro, bienvenido el mundo al segundo Festival Silvestrista y que siga la fiesta”, dijo Dangond para darle paso a clásicos como ‘El Cantinero’ y ‘A blanco y negro’.

El retorno con las nuevas propuestas llegó con ‘El buitre’, aunque su idea era combinar lo mejor de su repertorio y por eso recurrió a ‘Dile’. “Ahora puedo regresar al pasado sin que me duela, sólo a rescatar cosas positivas, hay muchos a los que les duele volver atrás porque tienen dolor y no han perdonado, yo ahora soy feliz porque me acepté a mi mismo”.

Para Carolina Noya esto es un verdadero sueño. “Estar viendo a Silvestre y a Juancho juntos otra vez es algo que jamás imaginé y por eso estoy muy emocionada”, dijo la fan.

Temas como ‘Torcida’ y ‘La gringa’ causaron euforia, causando que de las gradas salieran bengalas rojas y de la tarima toda la pirotecnia roja. Su nuevo hit junto a Carín León ‘Cosas sencillas’ puso el toque romántico. Esta canción fue entonada después de un cambio de vestuario en el que Dangond todo de jeans y con piedras brillantes compaginaba con su agrupación que estuvo toda de blanco mientras las notas del acordeón le pertenecían a José Juan Camilo Guerra ‘El Morocho’. El relevo de acordeoneros siguió con Rubén Lanao JR. con ‘La difunta’.

‘Lo ajeno se respeta’, ‘Las locuras mías’, ‘Niégame tres veces’ y un rosario de éxitos siguieron poniendo a bailar a todos los asistentes. Una de las sorpresas de la noche surgió con el tema ‘Caminando libre’ cuando Silvestre y Juancho salieron desde el centro de las gradas en una tarima que estaba iluminada con luces blancas, llevando al público a la locura colectiva. Desde ahí se montaron en una especie de tarima móvil en forma de estrella que los desplazó por todo el aire hasta regresar a la tarima principal mientras interpretaron ‘Volvamos a ser novio’ el éxito que Omar Geles les dejó.

Silvestre invitó a su familia a sumarse a la fiesta, a sus padres y a su hermano Cayito, y se fundieron en un solo abrazo para hacer asomar la lagrimita.

La fiesta se extendió hasta la 1:50 de la madrugada de este sábado con 30 canciones, dejando abierta la invitación para dos noches más.

”Mi poder es mi talento musical”

Previo a subir a tarima EL HERALDO dialogó con el intérprete guajiro, quien se mostró muy emotivo al ver lleno el escenario.

“El silvestrismo no se puede explicar, es algo que hay que vivir, un movimiento gigante que no para de crecer y del que me siento orgulloso de liderar. Soñaba con ver este parque lleno nuevamente junto a Juancho, yo creo que este reencuentro con Juancho es algo que a todos nos tiene melancólicos, porque sabemos que este es el final de una era, pienso que nacimos para ser el complemento del otro, pero este será nuestro último baile y todos están invitados”.

Al preguntarle sobre el poder de convocatoria que tiene, expresó que su único poder es “mi talento musical y con eso soy feliz. Le agradezco a todos por estar aquí y le digo a Colombia que se prepare porque esta marea roja que hoy estremece a Valledupar se sentirá por los grandes escenarios del país”.

“Nos dimos unos lujitos”

Por su parte el acordeonero Juancho De la Espriella, también expresó lo que representa para él este momento histórico. “Es algo especial en nuestras carreras sobre todo porque nosotros nos separamos en muy malos términos, pero la vida nos ha permitido reconciliarnos para volver a hacer nueva musica. Este es un álbum sólido en el que nos dimos muchos gusticos cómo traer al maestro Juan Piña a hacer coros en ‘El buitre’ y también de grabar ‘El dolor de cabeza’ un tema que fue un hit solo en presentaciones en vivo, así que estamos muy felices con este resultado que esperemos se lo estén gozando todos los silvestristas y los juanchistas de Colombia”.

Y si bien esta propuesta liderada por Silvestre y Juancho se titula ‘El último baile’, lo único cierto es que apenas esta gira de conciertos nacionales inicia. La artillería Dangond-De la Espriella demostró que está lista para estremecer a todos los silvestristas colombianos a los cuales además de presentarles sus nuevos temas, tambien están dispuestos a evocar épocas memorables. Y mientras todo esto ocurre los artistas seguros. Caminando libre y en el camino encontrarán a quienes jamás los han dejado solos en su misión vallenata.