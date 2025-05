Cada vez parece más difícil que una pareja encuentra el éxito y que pueda mantener un matrimonio por un largo tiempo. Muchas personas se preguntan constantemente cuál es el verdadero secreto para poder mantenerse en pareja y ser felices.

Leer también: La humanidad podría alcanzar la ‘singularidad’ en seis años: ¿La IA transformará a la sociedad?

De esto habló el catedrático de la Universidad de Harvard y reconocido experto en felicidad y relaciones humanas, Arthur Brooks, en el pódcast The Solved Podcast.

“Los matrimonios más felices son aquellos en los que predomina el amor de compañía, no de pasión”, fue lo primero que explicó el especialista.

Detalló que si bien el amor es pasional, es apenas la fase inicial de la relación, cuando dos personas se conocen y se enamoran. Pero, advirtió que después de un tiempo la intensidad de diluye.

En los primeros momentos, dijo el experto, el cerebro entra en un estado de euforia y la dopamina, la oxitocina y la serotonina inundan el sistema nervioso y se genera una sensación de placer, apego y bienestar.

“El amor no va solo de pasión, sino de construir una amistad duradera“, afirmó Brooks, autor del bestseller From strength to strength.

Por eso, para él, el secreto es tratar de tener una buena amistad, para que con el paso del tiempo puedan disfrutar de las tareas cotidianas y actividades como dos buenos amigos. “Será esa persona que siempre te defenderá, aunque el resto del mundo piense que eres un completo idiota“, dijo en el pódcast.

Además, habló de otros dos puntos importantes para tener una relación duradera en pareja. “Es muy importante la lealtad, así como no tener la necesidad de competir con tu pareja”, apuntó.

En cuanto al terreno sexual y en relación a la presión social que existe en este tema, aclaró que es importante saber diferenciar entre el fin de la pasión y el fin del amor.

Importante: Estudio revela los beneficios de estar dos horas en silencio cada día para cuidar de la salud mental

Por otro lado, añadió que respecto a la economía “los matrimonios exitosos deberían ser como las empresas emergentes”, para que pese a que cada uno funcione de manera individual, funcionen en equipo.

“Hay un problema si tienen cuentas de bancos separadas, porque eso significa que quieres ese tipo de independencia financiera y la economía en una sociedad, en una comunidad, en un vecindario, en una familia y en una pareja es cultural (...) Lo que haces con tu plata es la expresión de tus valores, siempre lo fue y siempre lo será”, enfatizó.