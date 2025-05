Bono revolucionó este viernes la alfombra roja del Festival de cine de Cannes, donde apareció acompañado de soldados ucranianos y de The Edge, su amigo y guitarrista de U2, y de Sean Penn.

El líder de U2 presentaba en el festival, fuera de competición, el documental ‘Bono: Stories of Surrender’, dirigido por Andrew Dominik, y que adapta su espectáculo “Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief...”, que a su vez se basa en su autobiografía, ‘Surrender’.

Bono, enteramente de negro y con gafas con cristales rosas, apareció junto a The Edge, que llevaba su habitual gorro negro, y los dos firmaron autógrafos y se hicieron fotografías con los fans que les esperaban desde varias horas antes frente al Palacio de Festivales de Cannes.

A continuación, los integrantes de la afamada banda se reunieron con el actor estadounidense Sean Penn y con los soldados ucranianos, con los que protagonizaron un curioso desfile por la alfombra roja.

Posteriormente, Bono y The Edge posaron con Amal Clooney, esposa de George Clooney, antes de que el músico irlandés volviera hacia atrás para unirse a su mujer, Alison Stewart, y tres de sus cuatro hijos: Jordan, Eve y Elijah.

El afamado vocalista realizó el paso por la alfombra una tercera vez, con el equipo del documental, momento en el que sonó ‘The Showman (Little More Better)’, que Bono fue cantando mientras se dejaba fotografiar.

La alfombra roja de este viernes fue compartida con la actriz californiana Kristen Stewart, que presentaba en otra sala del Palacio de Festivales su ópera prima como directora, ‘The Chronolgy of Water’, protagonizada por Imogen Poots.

Stewart apareció en la alfombra con una peluca rubia de puntas rosas y un traje blanco de chaqueta y pantalón que completaba con una gorra, zapatos de tacón negro y calcetines blancos.

Ya en el interior del Grand Théâtre Lumière, Bono fue recibido con una gran y larga ovación.