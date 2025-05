En el nuevo álbum de Shakira Las mujeres ya no lloran, la cantautora barranquillera sorprendió al valerse del afrobeat, uno de los géneros procedentes de África, para darle vida a uno de sus temas Nassau, uno de los más discotequeros.

Lo anterior no debería extrañar, ya que La Loba a lo largo de su carrera ha coqueteado con la música africana, prueba de ello fue la incorporación que hizo del tema Icha, conocido con el piconema ‘El Sebastián’, que bailó en su show de medio tiempo del Super Bowl. Este tema a ritmo de soukous es interpretado originalmente por el congoleño Syran M’Benza. En 2010 también hizo lo propio al cantar Waka waka (This Time for Africa), tema que se convirtió en la canción oficial del Mundial de Sudafrica, y que es una adaptación del Zangalewa, tema creado en Camerún y que es interpretado por la agrupación Golden Sounds.

Pero Shak no ha sido solo la única que se interesó por el afrobeat y esa influencia africana, su paisano Beéle hizo lo propio al lado de Nanpa Básico en Hasta aquí llegué que acumula 158 millones de visualizaciones.

Este mes Beéle también se unió al boricua Nicky Jam para crear Hiekka y de esta manera repetir la exitosa fórmula de afrobeat que les hizo estremecer la industria con la canción Calor.

“He encontrado un gran impulso musical en el afrobeat, por ejemplo solo con Calor alcancé 130 millones de reproducciones en YouTube y nos mantuvimos liderando el listado de Música Urbana por varias semanas en Spotify. Así que le he apostado a esta influencia musical, porque se parece mucho a lo que ya venía haciendo y también porque refleja mucho mi esencia costeña”, dijo ‘El Niño de Oro de Barranquilla’.

La acogida de este género musical ha sido tan buena que incluso champeteros como Zaider, Luister o DJ Dever también se han montado en esta ola. En solo tres años, las reproducciones de afrobeat en el país han aumentado más del 640 % en la plataforma Spotify. Artistas como Kapo, Feid, Rauw Alejandro o Selena Gómez también lo han grabado.

Cortesía

Del ambiente picotero

¿Qué es el afrobeat y por qué es la tendencia musical del momento?, esta pregunta la responde el investigador musical Carlos Mario Mojica, mejor conocido como ‘Don Alirio’, especialista en los sonidos del Caribe y del continente africano. Lo primero que explica es que es un género que fusiona lo mejor de la música africana con jazz, funk, soul, rap, dancehall, entre otros sonidos.

“En nuestro país no se escuchaba afrobeat durante los 70 y los costeños fuimos quienes empezamos a consumir esa música en los picós. Hay temas muy sonados como ‘El zombie‘ o ‘El Shakara’, del nigeriano Fela Kuti; temas como ‘La Negra Sofy’, de Ikenga Superstar, que fueron discos exitosos en las verbenas de Barranquilla y que pertenecen a este género”.

‘Don Alirio’ ahondó en que el creador de este género es Fela Kuti, quien a inicios de los 70 se marchó a Estados Unidos y allí se dio cuenta de lo maravillosa que era la instrumentación del funk.

Por su parte, la coleccionista y experta en Música Africana Sonia D’Large, le explicó a esta casa editorial que el boom de este género se debe a que “el afrobeat también nace de lo que se conoce como Afro Fusion o Afro Pop, que es la parte más comercial y urbana de estos géneros musicales provenientes de África. Está siendo acogido por las nuevas generaciones, especialmente todas las generaciones afro no solamente en la costa, sino en el Pacífico colombiano”.

Jesús Rueda/El Heraldo

En constante fusión

El productor cartagenero Deberson José Ríos Caicedo, mejor conocido como Dj Dever, es consciente del auge internacional que está teniendo el afrobeat, una ventana que está permitiendo la visibilización de la champeta y toda la música que se hace en Cartagena. Situación que lo llena de orgullo y lo motiva a seguir trabajando.

“Es una oportunidad para seguir dando a conocer nuestra cultura a nivel internacional, porque no hay que perder de vista que la champeta finalmente viene siendo un hijo de estos ritmos madres que brotaron del continente africano, así que hoy integrar afrobeat a mi propuesta es algo que me hace más internacional”.

El cantante cartagenero Hamilton, también conocido como “AfroRockStar”, es una figura destacada en la escena musical urbana colombiana, especialmente por su enfoque en el afrobeat, llegando a grabar con figuras de la talla de Ryan Castro.

“Considero que esto no será una simple fiebre, sino que es uno de los tantos géneros africanos de los que nos hemos nutrido en nuestra Costa Caribe, al principio muchos no le tenían fe, pero al ver canciones tan exitosas como las mías decidieron correr el riesgo y hoy en Colombia esto es un verdadero fenómeno”.