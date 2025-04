El Museo del Carnaval fue el escenario de un conversatorio sobre el Día internacional de la Danza, donde cuatro grandes bailarines y coreógrafos de Barranquilla hablaron de lo importante que es la danza para la ciudad y para el mundo.

Desde las 2:00 p.m. los panelistas, Marlene Cortés, Gloria Peña, Ricardo Sierra y Jairo Atencia, compartieron sus experiencias y reflexiones sobre la danza como forma de expresión y conexión cultural.

Juan José Jaramillo, director de Carnaval S.A.S. dio inicio a este espacio dedicado a la celebración de una de las acciones que le dan vida al cuerpo y alimenta el alma, danzar.

“Es muy importante que se celebre el Día internacional de la danza y que ustedes panelistas invitados, hacen parte de ese amor que se imparte a nuevas generaciones. Cuando en esta empresa Carnaval de Barranquilla tomamos esta responsabilidad y estamos hablando de ese propósito superior de hacer visible a lo invisible, son ustedes, son ustedes estos actores que hacen parte para que esta fiesta sea sostenible. Entonces tener un día como hoy, esta fiesta, celebrar el Día de la danza para Carnaval de Barranquilla, por supuesto, es y hace parte de esa agenda, cuando la gente pregunta que es carnaval los 365 días del año”, expresó.

Jesús Rueda

Marlene Cortés, reconocida por su labor en la enseñanza de la danza, destacó la necesidad de preservar las tradiciones mientras se incorporan nuevas técnicas y estilos.

Asimismo, “La danza es un lenguaje universal que nos une como seres de este mundo y nos permite expresar nuestras raíces de manera única. Y aquí en Barranquilla, tenemos a nuestro Carnaval, que es un evento donde nosotros cómo danzadores y coreógrafos podemos dar todo nuestro talento”, afirmó.

Sus inicios en la danza

Mientras Juancho moderaba el conversatorio, cada uno de los coreógrafos contaba sus inicios en el mundo de la danza. Gloria Peña, una de las pioneras en Barranquilla, contó su historia.

“Yo no imaginé que la fundadora de la academia, mi hermana Gacho, en 1951, hoy su hermana, o sea yo, estuviera representando lo que Barranquilla pensaba apenas a conocer, que era bailar y danzar. Entonces este tiempo me ha dado a mí a conocerme, a querer lo que soy, que si volviera a nacer quisiera seguir bailando. No me equivoqué de lo que quiero, no me equivoqué de lo que soy hasta ahora y más orgullosa de ver que nuestro carnaval en el mundo es el primer carnaval y que nos podemos sentir orgullosos que fuimos nosotros a la UNESCO. Quiero que sepan hay otro carnaval es el de Río de Janeiro, pero nosotros le pusimos el pie a ese carnaval”, contó.

Finalmente, Jairo Atencia anotó que la danza cambió su vida, pues antes de decidir dedicarse a la danza, practicaba un deporte. “Esto comenzó en el colegio, pues yo practicaba deporte, pero el profesor de danza me metió en una presentación porque necesitaba a un bailarín. A partir de ahí decidí seguir en esta profesión”.

Jesús Rueda

Se bailó de todo

El conversatorio concluyó con una presentación especial de danza, donde distintos grupos demostraron parte de su talento, haciendo sentir al público que aman lo que hacen y que los bailarines de la Arenosa le ponen el alma a mover el cuerpo.

Este evento marca un paso importante en la promoción y valoración de la danza como patrimonio cultural, contribuyendo a que más personas se conecten con sus raíces a través del movimiento.