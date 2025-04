La modelo y empresaria antioqueña Daniela Ospina, de 32 años, poco ha hablado públicamente sobre su separación con el futbolista cucuteño James Rodríguez, actual capitán de la selección Colombia y jugador del club León de México.

Lea: Video: J Balvin se disfrazó de Spiderman y por poco no lo dejan ingresar a su concierto

Ospina y Rodríguez estuvieron casados durante siete años, desde 2010 hasta 2017, cuando en el mes de julio anunciaron su separación sin ofrecer detalles de las causas. Fruto de su amor nació Salomé, quien ahora tiene 11 años.

Lo que sí han dicho y demostrado es que llevan una muy buena relación desde que decidieron llevar vidas separadas, sobre todo por el bienestar de su hija. Por esto no han protagonizado ningún tipo de polémica relacionada con la ruptura.

También: Falleció el cantante Rubby Pérez tras desplome del techo de una discoteca en República Dominicana

Los seguidores de figuras públicas siempre quieren saber detalles de los acontecimientos de su vida personal, pero Daniela Ospina y James Rodríguez son un caso de ejemplo de quienes no ceden ante la presión mediática.

De lo que sí habló Daniela recientemente es de su experiencia viviendo en España, cuando todavía era pareja de James. En el pódcast ‘Sin Rodeo con Jomari’, Ospina recordó que esa fue una de las etapas más difíciles de su vida por las duras críticas que recibió por parte de la prensa.

Además: Margarita Rosa de Francisco reveló que tiene planes de casarse este 2025: “Será algo muy a mi estilo”

“Te casaste con James, tuviste tu primera hija, y te vas a vivir a España, ¿cómo fue todo eso?”, le preguntó Jomari Goyso.

“Amo España, pero me dieron muy duro, bueno, la prensa, pero como país disfruté mucho. Me tildaron de travesti, fea, o sea, fue muy fuerte. Yo te juro que a veces recuerdo y digo: ¿yo cómo no caí en una depresión?”, confesó Daniela.

Aquí: ¿Tiene problemas para madrugar? Podría ser una alerta de su salud

Agregó que lo joven que era en ese momento hizo que esa situación le afectara tanto, pues no era tan segura de sí misma como ahora.

“Siempre he sido una mujer muy fuerte, de mucho carácter, pero lo de España es una de las cosas que más me ha marcado en la vida, sobre todo porque yo estaba muy jovencita. No lo pude asumir como lo asumiría ahora”, sostuvo.